El Papa Francisco generó múltiples respuestas en la mañana de este viernes luego de realizar criticas al gobierno de Javier Milei y su implementación del orden. Entre los cuestionamientos al sumo pontífice estuvo el de la diputada nacional de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien le espetó que "done el oro del Vaticano". La respuesta recuerda una vieja historia de Diego Maradona cuando conoció al entonces Papa Juan Pablo II.

Los dichos del Santo Padre ocurrieron en la conmemoración de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, donde entre otros participó el dirigente social y exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois. "Me hicieron ver una represión, hace una semana. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas", dijo Francisco, en referencia a las últimas manifestaciones frente al Congreso donde las fuerzas de seguridad reprimieron con ese compuesto químico que irrita los ojos.

Y agregó: "El gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso".

El tuit de Lilia Lemoine contra el Papa Francisco

Una de las referentes libertarias que respondió esta crítica fue Lemoine, a través de su cuenta oficial de X. Allí expresó, en un cuestionamiento que recordó una reconocida historia de Maradona: ""Pagar la justicia social". Done el oro del Vaticano, Padre. Sería bueno que el Papa visite Argentina y vea la realidad completa en vez de escuchar operadores políticos que negocian con el hambre de la gente".

Lemoine, sin embargo, no fue la única. Manuel Adorni trató de bajarle el tono al enfrentamiento y expresó: “Es la opinión del papa Francisco, que nosotros escuchamos y reflexionamos. No tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones".

Una de las críticas en defensa al Gobierno Nacional que más llamó la atención fue de la de Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño perteneciente al PRO. “Soy alguien de fe, tengo un problema donde me paro. Tengo muy buena relación con muchos actores de la iglesia, pero para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego y no hacer un reduccionismo de un hecho o escuchar una sola campana”, contraatacó.

El Gobierno de Javier Milei le respondió al papa Francisco: "Respetamos su opinión, pero no tenemos por qué compartirla"

Maradona y su encuentro con Juan Pablo II: "Dejé de creer"

Corrían los últimos meses de la década del 80. Diego Maradona, mejor jugador del mundo por entonces, vivía en Napoles, Italia. Fue entonces cuando, junto a su esposa Claudia Villafañe, el representante Guillermo Coppola, su hija Dalma, y sus padres Don Diego y Doña Tota, decidieron visitar el Vaticano para conocer al sumo pontífice.

En Punto Doc (programa emitido en el 2000), Maradona contó sobre el encuentro: "Vive en un lugar con techos de oro, mientras tanta gente pasa hambre, y después va y besa la tierra de los países pobres".

Además, agregó que desde entonces dejó de creer por lo que veían sus ojos. No fue todo. Cuando Juan Pablo II le obsequió un rosario a cada uno de los invitados y le aseguró al 10 que el suyo era "especial", éste manifestó: "No tiene nada de especial, es igual a todos los demás". El Papa contestó: "El tuyo está bendecido". Maradona se ofuscó aún más y replicó: "¿Y entonces los demás no están bendecidos?".

Años después, uno de los mejores jugadores de la historia le agregó más ingredientes al hecho: "Encima me dijo que jugaba al fútbol, y cuando le pregunto de qué jugaba me dice: 'Era el arquero', tenía todas en contra el papa".

