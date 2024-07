Caso Bastián: el policía acusado sigue detenido y aguardan el cotejo balístico

La causa que investiga el brutal asesinato de Bastián Escalante, el nene de 10 años que perdió la vida al quedar en medio de una balacera en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, todavía no pudo determinar si la bala que lo mató partió del arma del policía o de la de uno de los delincuentes.

Para saberlo, los investigadores esperan el resultado del cotejo balístico de los proyectiles con el arma del miembro del Comando Patrulla Avellaneda que repelió el intento de robo ocurrido el miércoles pasado. La pericia está a cargo de Gendarmería.

Al respecto, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, sostuvo que el efectivo involucrado actuó a reglamento. El funcionario explicó que el policía estaba franco de servicio y yendo a buscar al hijo al colegio cuando “es abordado por las motos”. “Según los testigos –dijo Alonso– se produce un intercambio de disparos, las motos se dan a la fuga, una cae y después cae desvanecido Bastián”.

“El hecho se produjo a las 20.07 y a las 20.09 ya estaban ahí los patrulleros, lamentablemente tenemos dos personas que tenían antecedentes, es decir que la Policía ya los había detenido. Nos estamos ocupando”, sumó el ministro.

Alonso agregó que “hay testigos que afirman que dio la voz de alto, se produjo el intercambio de disparos y ahora habrá que hacer las pericias porque no está claro de qué arma salió la bala”.

Ayer fue todo dolor. Su familia despidió sus restos en el cementerio de Avellaneda. Por el caso hay dos sospechosos detenidos que tienen 18 y 16 años pero la Policía busca a los otros involucrados.

Bastián murió este jueves en un hospital local luego de varias horas de agonía, tras haber sido alcanzado por dos balazos, en medio de una balacera entre el policía y los delincuentes.

La principal sospecha es que los disparos mortales fueron realizados por el policía, identificado como Juan Alberto García Tonzo, de 30 años, quien quedó detenido acusado por “homicidio con exceso en la legítima defensa”.

El caso ocurrió la noche del miércoles en la intersección de las calles Caxaraville y Rondeau, cuando el menor salía con su madre de un club de barrio, donde habitualmente jugaba al fútbol.

En el momento en el que cruzaban la calle, comenzó el feroz tiroteo y el chico recibió dos balazos, uno en el omóplato y otro en la clavícula.

Según relató un vecino que observó la secuencia completa, el hecho se produjo entre un policía de civil y dos motochorros que intentaron robarle su moto, motivo por el cual el agente dio la voz de alto y se defendió a tiros.

En medio de la terrible escena, el niño debió ser trasladado en un patrullero al Hospital Finochietto, donde estuvo internado en estado delicado, hasta que durante la mañana del jueves se produjo su deceso.

“El efectivo se identifica y mantiene un enfrentamiento armado, fugando los malvivientes del lugar, donde dos de ellos colisionan con un vehículo que pasaba por el lugar, logrando de igual manera la fuga a la carrera. Se realiza operativo cerrojo logrando la aprehensión en inmediaciones de dos de ellos, uno mayor y el otro menor”, detalló un vocero policial.

El duro relato de un testigo: “Le dije que resista un poco más”

Un testigo que asistió a Bastián poco después del ataque a tiros brindó detalles de la aterradora secuencia en diálogo con los medios. Más allá de brindar detalles acerca del tiroteo, el adolescente que conversó con el móvil de TN reveló que se acercó al joven luego de los disparos y en ese delicado momento le habría dicho a Bastián que por favor “resistiera”.

“Yo me bajé del auto y le dije (a Bastián) que resista un poco más”, sostuvo el joven de 15 años.

Al parecer, el testigo estaba con su madre en el momento de la furiosa balacera en la localidad de Wilde. Primero se aproximó a Bastián para asistirlo, y a continuación su mamá lo instó a subirse al coche de inmediato para perseguir a los motochorros involucrados en el hecho.

“Mi mamá me dijo que me subiera para ir a buscar a los chorros que se estaban escapando, pero no los encontramos”, lamentó el adolescente.

“Yo lo conocía al nenito”, agregó el testigo y recordó en breves palabras a la víctima: “Bastián era un buen pibe”.