Choque y vuelco en la General Paz... y el que esquivó con una camioneta negra es Verstappen

Los accidentes de los fines de semana son un clásico de la circulación en el AMBA, y este domingo por la mañana se produjo un choque y vuelco lugar en la Avenida General Paz cuando un Peugeot 206 rozó a otro auto, salió despedido hacia el guard-rail, chocó y terminó volcando, para quedar con las ruedas hacia el cielo. Afortunadamente la conductora, una mujer de 36 años, tuvo algunos golpes pero sin heridas graves, pero el video mostró la maniobra fenomenal que hace el conductor de una camioneta negra, que se encuentra de pronto con esa situación del Peugeot volcando pocos metros delante, y consigue esquivarlo puro reflejo, evitando un golpe que para la mujer atrapada en el Peugeot pudo ser letal.

La suerte jugó además su parte, porque cuando el conductor de esa camioneta, negra (no se distingue en el video más que una forma parecida a Hylux o Ranger, tal vez S10) se tira de manera desesperada al otro carril para no pegarle al Peugeot volcado, nadie circulaba en ese momento a su costado. La camioneta negra siguió su marcha y los que venían más atrás ya tuvieron tiempo para frenar y la conductora del Peugeot fue trasladada por el SAME, pero sin riesgo de vida.

El choque fue en General Paz a la altura de General Enrique Mosconi, sentido al Riachuelo, no está claro porque la conductora del Peugeot 206 primero para moverse de su carril, roza la cola de otro auto, y su vehículo sale casi cruzando casi en 90 grados rumbo al guard-rail, lo impacta duramente, y queda volcado en medio del carril rápido. La maniobra que hace quien se encuentra en segundos con esa escena, merece verse:

Los daños del Peugeot fueron serios, mientras que el auto al que rozó en su parte posterior quedó dañado a unos 150 metros del lugar del incidente. La conductora fue trasladada al Hospital Zubizarreta de Villa Devoto con politraumatismos, aunque por el tenor del accidente tuvo la suerte con ella.

El Peugeot 206 que volcó en la General Paz.

Se trata del segundo accidente en la semana que tiene lugar en la General Paz luego de que en los últimos días un auto chocó contra la parte trasera de un colectivo. Como consecuencia, ambos ocupantes sufrieron heridas y debieron ser trasladados.

El siniestro tuvo lugar sobre la autopista a la altura de avenida Rivadavia, hacia a Liniers, cuando el vehículo impactó contra un colectivo de la Línea 21 que iba adelante. En el auto viajaban dos hombres de 41 y 43 años que recibieron atención inmediata del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) por heridas de gravedad.

