por Agustina Grasso

Un grupo de madres protectoras de Capilla del Monte, Así No Capilla del Monte, hace días que viene manifestándose en la puerta de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, por lo inaudito del caso: “Quieren condenar a 23 años de prisión a Flavia, una mamá con 5 hijos a su cargo, por haber alertado a la comunidad (en Facebook en 2017) que Gabriel Fernández, su ex pareja, había lastimado a su hijita, e iba a seguir caminando las calles del pueblo libremente”.

Flavia Saganías estaba desesperada. Su hija, a mediados de 2017, tenía pesadillas en las que pedía que la soltaran. “La nena estaba muy enojada, no hablaba y en la escuela le recomendaron que se expresara con dibujos, en los que quedó claro que algo estaba sucediendo a nivel sexual. Entonces, Flavia tomó fuerzas y fue a denunciar a la fiscalía de instrucción de Cosquín a su ex pareja por supuesto abuso sexual a su hija de 6 años, que ella había tenido con otra pareja. Le toman la denuncia, pero no le proporcionan abogado querellante, ni se le informa la posibilidad de brindarle un perito de control para la Cámara Gesell. Conclusión, la niña fue sometida a revisaciones físicas. Pero obviamente no se dejó tocar. Entonces Flavia retorna a Capilla, desahuciada, sin contención profesional, ni psicológica“, cuenta su abogado, Carlos González, a PERFIL, desde Córdoba.

Ese mismo día, 11 de agosto de 2017, decidió hacer un posteo en Facebook. “Como desahogo a lo que estaba viviendo, puso una foto y escribió: ‘Un pedófilo más en Capilla del Monte, se llama Gabriel Fernández y vive en… Por favor, cuidemos a nuestros hijos porque la Justicia no hace nada”. Una publicación que duró escasas horas porque fue denunciada y se bajó.

“A través de ese posteo, se enteró Emiliano Saganías, el tío de la niña, y como no pudo comunicarse con Flavia, decidió ir a Córdoba con Graciela Bonifacio, madre de Flavia, desde Buenos Aires, el sábado 12 de agosto”, agrega el abogado penalista.

Desde ese año, tanto Emiliano, el hermano de Flavia, como su madre se encuentran detenidos en Córdoba por los hechos que ocurrieron a continuación, y el próximo miércoles 27 de noviembre, se conocerá la sentencia ya que los tres están imputados de cuatro delitos –tentativa de homicidio doblemente agravado, abuso sexual altamente ultrajante, la privación ilegítima de la libertad e incendio– por cuya sumatoria “la fiscalía pide 23 años de prisión”.

“Cuando llegan a Córdoba, el domingo 13 de agosto de 2017, Flavia no estaba en la casa ya que por las amenazas que recibía de Fernández se refugió en lo de una amiga. Entonces se van a lo de Fernández, que estaba totalmente drogado. Emiliano baja y golpea la puerta. Gabriel abre y saca un arma, Emiliano se la quita y empiezan a pelear muy fuertemente. Con los golpes, Emiliano le fractura el antebrazo, lo hiere en el tórax y le hace una lesión en la zona perianal. Cuando consigue doblegarlo, viene la madre, lo atan a un árbol viejo fuera de la casa, le prenden fuego la vivienda y se van. Como no encuentran a Flavia, vuelven a Buenos Aires”, detalla el letrado.

“A Flavia la imputan de haber instigado estos cuatro delitos y por regla el instigador responde con la misma pena que el instigado. Yo pido la absolución de Flavia porque ella no tiene nada que ver. De hecho, ella se entera por la policía de los hechos. No hay ni registros de llamadas telefónicas entre ellos “, asegura a PERFIL González.

Además, la perito médica, que atendió a Fernández –cuenta González– consideró que no se vulneró la integridad sexual del supuesto abusador, sino que fue una lesión en la zona, en medio del ataque violento.

Aseguran que las víctimas no reciben atención psicológica

La ONG Así No Capilla del Monte denuncia que no cuentan con el apoyo municipal y que tienen que viajar a Córdoba para recibir asistencia psicológica.

“En nuestra ciudad, no contamos con el apoyo municipal. Nuestros niños tienen que viajar al Hospital de Niños de Córdoba para recibir asistencia psicológica, para que les realicen revisaciones, análisis de forma respetuosa, contenedora. No contamos con los medios para solventar representación legal de abogado para demostrar la verdad”, acusan desde la organización.

El acusado del abuso sexual contra Flavia está libre y la menor ahora está siendo asistida terapéuticamente, “comenzó a hablar y confesó lo que le sucedió”, detalla el abogado. Por lo cual, ahora solicitaron el desarchivo de la denuncia realizada en la fiscalía 5 de Cosquín hace dos años.