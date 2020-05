Desapareció en un operativo policial y lo hallaron muerto

El cuerpo apareció en tierras catamarqueñas, pero al límite con la provincia de Tucumán. Los investigadores creen que se trataría de Luis Espinoza (31), el peón rural que desapareció hace una semana tras un operativo policial. Estaba envuelto con bolsas y rodeado con cintas.

La fiscal Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción I del Centro Judicial de Monteros, confirmó que equipos de su unidad investigativa y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) rescataron un cuerpo en la zona de Alpachiri, informó el diario La Gaceta de Tucumán.

Todas las evidencias hacen presumir que se trata de Luis Espinoza, de 31 años, vecino de la localidad de Melcho, departamento de Simoca, desaparecido desde el pasado viernes 15.

Desde la ruta miembros del ECIF ubicaron el cuerpo en un precipicio de 150 metros de profundidad envuelto en bolsas blancas y negras rodeadas de cintas, detallaron.

Espinoza desapareció el viernes pasado durante un operativo policial en la ciudad tucumana de Simoca. Por el hecho hay nueve policías detenidos, entre ellos un subcomisario de esa seccional, y un civil.

La fiscal tucumana a cargo de la causa realizó el jueves por la noche dos procedimientos con el objetivo de determinar que sucedió con Espinoza.

En la comisaría de Monteagudo los peritos del ECIF buscaron restos de sangre con reactivos químicos y con la ayuda de perros rastreadores, ya que la hipótesis que sostenía la Justicia era que Espinoza pudo haber sido trasladado a esa sede policial antes de su desaparición.

Por otro lado, ordenó la detención de una persona, cuyos datos no fueron revelados, como sospechosa de haber estado involucrada en la desaparición.

El hermano de Espinoza, que fue testigo del hecho, aseguró que Luis fue golpeado por la policía y subido a una camioneta tras un procedimiento realizado durante un festival de caballos cuadreros. Y allí comenzó la investigación alrededor de los efectivos que participaron del operativo.

El civil apresado se suma al subcomisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; los cabos José Paz, Claudio Zelaya y Miriam González; el agente Esteban Rojas González y el vigía ciudadano de la comuna de Monteagudo, Sergio Santillán, detenidos el miércoles.

Tras las indagatorias de los acusados, el juez de la causa, Mario Velázquez, ordenó el traslado de los policías, a excepción de la mujer, a la cárcel de Villa Urquiza.

La abogada de la familia Espinoza, Cintia Campos, dijo a la prensa local que desde el inicio advirtieron que Luis “había sido víctima de un homicidio por un gravísimo hecho en el que están involucrados policías”.

Para la Justicia todos los detenidos estuvieron presuntamente involucrados en la desaparición Espinoza, ocurrida la tarde del 15 de mayo último, cuando junto con su hermano pasaron a caballo por un lugar donde se llevaba a cabo un festival de carreras cuadreras y se detuvieron a observar.

Poco después llegó personal de la comisaría local y se generó un incidente en el marco del cual Espinoza se cayó del caballo y los policías comenzaron a golpearlo, al igual que a su hermano, quien aseguró que escuchó unos tiros y después vio cómo se lo llevaban hacia un monte.

Los policías dijeron desde el inicio que intervinieron porque se estaba violando la cuarentena y agregaron que los presentes ocasionaron disturbios, por lo que realizaron unos disparos al aire para tratar de calmar a los más exaltados.

Peón rural y padre de seis hijos

Luis Espinoza desapareció el viernes pasado tras un operativo policial en medio de la nada. El hombre de 31 años era padre de seis hijos y trabajador rural de profesión.

Hace una semana se dirigió con su hermana a caballo hasta la casa de su mamá, en la localidad de Melcho. Allí, en medio de la nada, según reportan los medios locales, se desarrollaba un festival de carreras cuadreras y ellos pasaron por ahí.

Luis y Juan, su hermano, se detuvieron para mirar el festival cuando llegó la policía y todo fue caos.

Desde entonces, se perdió el rastro del hombre, que una semana después habría sido encontrado sin vida –falta la confirmación oficial–, envuelto en bolsas.

“Luis es un chico que no se mete con nadie, no toma, no fuma, no tiene antecedentes, no sale. Atiende a la madre enferma. Viene a visitar a sus sobrinas, por eso estaba en ese lugar el viernes”, contó un vecino de Espinoza en uno de los reclamos que se hicieron en la semana pidiendo por su aparición con vida.