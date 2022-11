Doble crimen adolescente en Rosario: “Los mataron sin piedad”

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron asesinados a balazos en la zona oeste de Rosario. Los chicos estaban sentados en la vereda cuando tres personas se acercaron caminando y abrieron fuego contra ellos. Los peritos recogieron unas 16 vainas servidas del lugar del hecho. La mamá de Valentín, la víctima más joven, aseguró que su hijo “no andaba en nada, él era un pibe bueno”.

El doble crimen ocurrió en la calle Sanguinetti al 5.600, en el barrio El Triángulo. Las víctimas fueron identificadas como Valentín Solís, de 14 años, y Eric Galliz, de 15. “A mi hijo le sacaron la vida como a un animal. Ni a un animal le dieron tantos tiros como lo hicieron con él. Lo mataron sin piedad, no lo dejaron vivir, no lo dejaron crecer. Él era un pibe bueno, iba a la escuela, venía a mi casa”, dijo la mamá de Valentín en diálogo con LT8.

“Algunos medios dijeron que fue un ajuste de cuentas, por un tema de drogas. Pero eso es mentira. Mi hijo no estaba involucrado, no vendía. Val era un nene que iba a la escuela, las maestras pueden decir las notas que tenía. No le faltaba el respeto a nadie, ni a los amigos, ni los vecinos, nadie puede decir nada de Valentín”, aseguró.

Por su parte, el fiscal del caso Adrián Spelta explicó que dos de las tres personas que atacaron y mataron a los adolescentes fueron identificados, aunque aún no están detenidos. “Uno de ellos es menor de edad”, aclaró.

“Por lo reciente del caso aún no tenemos el móvil del hecho. Lo que tenemos es que se acercaron tres personas y dispararon con arma de grueso calibre, aparentemente, de rápida repetición lo que podría ser una ametralladora o una pistola 9 milímetros adaptada para hacer esta seguidilla de disparos”, explicó Spelta. “En principio, dirigieron el ataque hacia las personas que estaban en ese lugar”, sostuvo al deslizar que los chicos serían el objetivo de los sicarios.

“No estaba metido en nada y quiero que eso se borre, que no hablen más de mi hijo y que respeten nuestro dolor porque él no era ningún delincuente. No consumía nada y no estaba vinculado a nadie”, destacó la mamá de Valentín.

En la zona donde el jueves ocurrió el doble crimen, el día anterior habían sido baleados una adolescente de 16 años, Valentina L., y un chico de 14, identificado como Santiago M. que terminaron con heridas de distinta consideración. Ahora se investiga si hay algún tipo de relación entre ambos ataques.

En lo que va del año se registraron 259 homicidios en el departamento de Rosario. De esta manera superó al pico que se había registrado en 2014 con 254 casos y el 2022 se convirtió en el año más violento de los últimos nueve.