¿Dónde está Facundo Castro? La última foto y la extraña charla con su mamá

Hace más de dos meses que no se sabe nada de Facundo Astudillo Castro (22). Salió de su casa en la localidad de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia, pero en el camino lo detuvo la Policía Bonaerense y le hizo un acta por violar la cuarentena. Desde entonces su paradero es un verdadero misterio. Los efectivos aseguran que el joven siguió su rumbo, pero testigos dicen que lo subieron al patrullero. Ahora se conoció la última imagen del joven cuando lo arrestaron.

Parado y de espalda está Facundo. De frente y tomándolo del brazo se ve a uno de los policías investigados en el caso. Atrás de ellos está la camioneta de la Bonaerense. Según el sitio La Brújula, la imagen forma parte del operativo en el que le labraron un acta por violar la cuarentena obligatoria el 30 de abril en la localidad de Mayor Buratovich, en el partido bonaerense de Villarino.

La camioneta fue secuestrada para realizar pericias que permitan confirmar si Facundo subió o no al vehículo. Leandro Aparicio, el abogado querellante en la causa federal por “desaparición forzada”, informó que el miércoles último se realizó un allanamiento en la subcomisaría de Buratovich en el que se secuestró “la camioneta donde dicen testigos que subieron a Facundo, también las actas y los celulares de los cuarto policías” que supuestamente participaron en el hecho.

El día de la desaparición, Facundo llamó a su mamá a las 13.33. Aunque ese diálogo que mantuvieron, hoy, a la mujer le parece sospechoso. “Mamá vos no tenés una idea de donde estoy”, le dijo Facundo según recordó Cristina Castro. “Tendría que haber advertido que me dijo ‘mamá porque ellos siempre me llaman ‘bruja’. Lo reté muchísimo, le dije que iba a tener multas y que otra vez estaba volviendo con su exnovia con la que había terminado tan mal, estaba furiosa”, relató Cristina.

Pero ese no es el último movimiento que tuvo el teléfono. Un amigo de Facundo aportó una captura de un intercambio, breve, de mensajes con él. “Amigo estoy sin señal y batería en un rato te llamo”, habría escrito a las 20.41 el joven que está desaparecido. “Dale amigo avisá cualquier cosa”, le contestó Francisco.

Facundo Astudillo Castro: la búsqueda del joven que compromete a la Bonaerense

Por su parte el gobernador Axel Kicillof dijo estar “preocupado” por la desaparición de Facundo y aseguró que “no vamos a encubrir a nadie”. “Se resolvió, y acompañamos, la separación de la policía provincial para que se pueda investigar a fondo”, dijo el mandatario.

La versión policial indica que después del operativo en el que le hicieron el acta, una agente de civil lo alcanzó en su auto hasta la localidad de Teniente Origone, a las 13 horas. “Ella declara que al bajarse del vehículo (Facundo) le dijo ‘no le digas nada a mi vieja’ y al ratito me está llamando. Ahí, donde la chica dice haberlo dejado, jamás me pudo haber llamado porque no hay ninguna señal”, sostuvo la mamá de Facundo. Para la familia del joven, lo llevaron a la comisaría y lo hicieron desaparecer.