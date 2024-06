El caso del ‘asesino serial’: los duros relatos de los médicos que asistieron a las víctimas

Pablo Damián Grottini (44) siguió prácticamente en silencio las primeras audiencias del juicio oral y público en el que está acusado de haber matado a su mamá, su hermano y su hija de 10 años en la ciudad de Ramallo, entre 2019 y 2022.

El debate se inició este lunes 3 de junio y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de San Nicolás, integrado por los jueces Cristian Ramos, Laura Fernández y Belén Ocariz.

Hasta ayer Grottini solo había hablado por lo bajo con su abogado defensor, realizado alguna que otra anotación, pero ayer se quebró y lloró por primera vez. Fue cuando una testigo que lo conocía hace muchos años declaró que no podía creer de lo que se lo acusaba.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los primeros cinco días de juicio, desfilaron peritos, personal de salud, familiares y amigos del acusado, entre otros.

Grottini fue detenido después de la extraña muerte de su mamá, Teresita Di Martino (61), en el hospital San Felipe de San Nicolás. Los médicos advirtieron que el suero que tenía la mujer había sido pinchado cuando estaba al cuidado de su hija y en el box hallaron una jeringa extraña, un instrumento médico que curiosamente aparece en otros episodios vinculados al acusado (ver aparte). Enseguida los investigadores relacionaron el caso con las muertes dudosas de dos familiares muy cercanos: su hermano Germán (32), en la Clínica San Nicolás el 23 de julio de 2019, y su hija Luz Ailén (10), el 26 de julio de 2021, también en el Hospital San Felipe.

Entre los testigos que prestaron declaración esta semana se destacan los médicos que asistieron a las víctimas. En el caso de la mamá del acusado, la doctora que trabajaba en el Hospital San Felipe recordó con detalle cómo fueron las horas previas y posteriores a la muerte de su paciente.

Dijo que todas las personas que intervinieron en las maniobras de reanimación de la víctima coincidieron en señalar que el cuerpo emanaba un “olor muy fuerte” y extraño que aparentemente no se correspondía con el tiempo transcurrido desde que se había producido el deceso.

Por su parte, el médico forense que realizó la autopsia al cuerpo de la mujer detalló que presentaba signos de asfixia no mecánica, pero aseguró que los resultados anatomopatológicos dieron negativo.

Para el especialista, la muerte de Teresita pudo ser provocada por inyecciones de aire en las venas, como planteó la fiscal Belén Baños a la hora de pedir su detención, en abril de 2022. Es que, entre otras cosas, el acusado googleó frases como “qué pasa si inyecto aire en las venas” o “cuánto después de introducir aire se produce el infarto”.

Las otras víctimas. La médica pediatra que recibió a la hija del acusado cuando ingresó al hospital el 24 de julio de 2021 también manifestó su sorpresa por la muerte debido a que llevaba una vida “totalmente normal”.

Luz Ailén llegó con un fuerte dolor de pecho en brazos de su padre. El acusado aseguró que podría tratarse de una crisis de angustia porque ese día habían ido a una misa en memoria de Germán, su supuesta tercera víctima. Sin embargo, en pocas horas el cuadro se agravó inesperadamente y la pequeña falleció en dudosas circunstancias.

“Me dijeron que la nena no tomaba medicación, que era tratada para control por un pediatra y que padecía un retraso madurativo, aunque llevaba una vida normal”, relató, según reprodujo el diario El Norte de San Nicolás.

“La nena lloraba permanentemente”, recordó la doctora ante los jueces del tribunal. “Decidimos dejarla internada en observación porque no había nada que pareciera preocupante”, amplió.

La primera noche en el hospital transcurrió de manera normal hasta que cerca de las 2 de mañana la pediatra recibió un llamado urgente de la enfermera porque Luz se había descompensado.

“Primero me llamó porque se le había salido la vía del suero para ver si le ponía uno nuevo y le dije que no, que ya no lo creía necesario. Más tarde me volvieron a llamar porque no la veían bien y fui. Ya no parecía la misma nena que había dejado una hora atrás. Estaba pálida, somnolienta y noto que cuando la llevan al baño tenía una dificultad para caminar que antes no había tenido. Le puse una máscara de oxígeno y hablé con la terapista. Decidimos hacerle una tomografía y la trasladamos a cuidados intensivos”.

La médica recordó que horas después del episodio el papá la amenazó con denunciar por falta de atención. “La chiquita quedó en terapia y el lunes hizo un paro cardíaco por el que finalmente falleció sin que supiéramos las causas”, señaló la mujer.

En abril de 2022 volvió a cruzarse con Grottini. No olvidaba su cara ni su violenta reacción durante la internación de Ailén y enseguida se los transmitió a sus colegas. “Volví a verlo el 22 de abril de 2022 cuando ocasionalmente ingresé a la guardia de adultos y estaba junto a su madre. La llamé a la doctora Fernández y le dije que era una persona difícil. Le conté lo que había pasado conmigo”, apuntó ante los jueces.

Este miércoles fue el turno de Roberto Fernández Viña, director de la Clínica San Nicolás, donde el 23 de julio de 2019 falleció Germán Grottini. El profesional recordó que el paciente ingresó a la tarde en estado “confuso y desorientado”. “Queríamos pedir una autopsia, pero la madre se negó. Las causas de muerte no están claras, se debió a una encefalopatía inespecífica”, aseguró.

Otro de los médicos que asistieron a Germán también manifestó su sorpresa por su repentina muerte y apuntó que llegó con un cuadro de intoxicación por agrotóxico, que se le colocó un antídoto y reaccionó. “Lo dejamos en la habitación y a las pocas horas me llaman. Ya estaba muerto. Lo extraño es que el cuerpo tenía una coloración azul desde mitad del tórax hacia arriba, compatible con infarto de ventrículo derecho que suele producirse por embolismo aéreo, como en el caso de los buzos”, relató.

¿La jeringa como arma homicida?

Otro testimonio destacado en el juicio lo aportó un albañil que relató un extraño episodio con el perro de la familia.

Dijo que vio al animal con espuma en la boca y que lo escuchó a Grottini decir “éste no aúlla más”. Pero además sumó un dato aterrador: recordó que el acusado se guardó una jeringa en la ropa.

Este instrumento médico aparece en el caso de la muerte de su mamá y fue hallado en el ropero de su casa junto a avisos fúnebres de familiares que fueron plastificados y recortes de diarios sobre el accidente que le costó la vida a su papá, cuando imprevistamente explotó el tanque de gas del auto en el que viajaba por la ruta 22.

Esta semana también declaró un amigo de Germán, la supuesta primera víctima. Recordó un comentario que hace unos años le hizo la víctima: “Me dijo: ‘Mi hermano está loco. Le gusta ser funebrero, trabaja como administrador en la estación de servicio, gana bien, pero ya fue un montón de veces a pedir trabajo a una empresa fúnebre de San Nicolás, hasta se ofreció a trabajar ad honorem para que lo prueben, insistió varias veces para que lo tomen’”, aseguró, según reprodujo el diario El Norte de San Nicolás.