El devastador mensaje que había publicado la joven degollada en un hotel: "Nací para ser libre, no asesinada"

Malena Micaela Concha Soto tenía 25 años y era madre de un hijo. Fue asesinada en un hotel de alojamiento en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. La joven fue degollada, y un estremecedor mensaje que había publicado en sus redes sociales hace cinco años cobró otra dimensión tras el crimen. “Nací para ser libre, no asesinada”, había escrito en ese entonces. Sus palabras, que representaban un grito de lucha, terminaron siendo una trágica premonición.

El asesinato ocurrió este lunes en el hotel Satélite, ubicado en la calle Cosquín al 1800. Concha Soto llegó al lugar en horas de la tarde junto a quien habría sido su pareja, Daniel Chamorro Enzón, un joven de 26 años que más tarde escapó del lugar.

La pareja ingresó al hotel alrededor de las 14:30 y se les asignó la habitación 17. Cerca de las 17:38, Chamorro salió sólo del cuarto, se dirigió a la recepción y dijo que necesitaba buscar algo en su auto. Al recibir una negativa por parte de la recepcionista, el hombre huyó saltando un portón lateral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuando revisaron la habitación, encontraron el cuerpo de Malena. Estaba recostada sobre el inodoro del baño, con un profundo corte en el cuello y sin signos vitales.

Ezeiza: un hombre apuñaló a su expareja con un sacacorchos en la fiesta de 15 años de su hija

Tras hacerse público el caso, resurgió un mensaje que Malena había publicado en sus redes sociales en 2020. En una imagen que compartió en Facebook, difundida por la agencia Noticias Argentinas, se podía leer: “Nací para ser libre, no asesinada”.

La Policía Bonaerense llegó al lugar del crimen y entrevistó a la encargada del hotel, cuyo relato fue clave para reconstruir los movimientos de la pareja y del sospechoso. Además, las cámaras de seguridad del lugar registraron cómo Chamorro planificó su huida en el estacionamiento, caminando de un lado a otro mientras evaluaba cómo escapar.

No obstante, los videos no fueron la única evidencia contra él. En la escena del crimen, la DDI de la Policía Bonaerense halló una tarjeta SUBE que pertenecía al femicida. Este elemento fue fundamental para identificarlo y localizar un domicilio asociado a él, en Lanús Oeste.

Hotel Satélite en Ingeniero Budge

Con estas pruebas, las autoridades apuntaron a Chamorro como el principal sospechoso del crimen. Finalmente, fue detenido en la esquina de las calles Pereyra Lucena y Estrada, en Lomas de Zamora. La captura se logró gracias a un dato que permitió a los efectivos ubicarlo en esa zona.

Antes de su detención, personal de la DDI de Lomas de Zamora y agentes de la Comisaría 10° habían allanado su domicilio en Villa Fiorito, pero no lo encontraron allí. Sin embargo, se hallaron prendas con manchas de sangre, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Investigan el posible femicidio de una agente de policía de Bariloche

Los mensajes de la familia y amigos de Malena Soto

Familiares y amigos de Malena expresaron su dolor a través de las redes sociales. Su madre escribió un desgarrador mensaje: “Te arrebataron de mis manos mi amor, solo pido que no me llamen, no estoy para nadie. Me mataron a mi hija Malena Soto y su asesino fue Enzo Daniel Chamorro”.

Una amiga cercana también la despidió con palabras emotivas: “Vos no te merecías esto negra hermosa, me parte el alma, lo buena y dulce que eras. Descansa en paz, hermosa, cuida a tu hija desde el cielo que se haga justicia por Maluu. Volá alto, hermosa”.

Femicidio conmueve a Villa Gesell: expareja mató a mujer policía y luego se suicidó delante de los hijos

Otra persona cercana expresó su tristeza de manera similar: “Mi alma y mi corazón están rotos, ¿por qué vos Male? No entiendo el porqué. Siempre tenías ese brillo único... tu risa, dios, cómo olvidarme de tu risa única, a carcajadas como siempre... Siempre tan simpática, tan buena, con un corazón tan enorme”.

La víctima también fue recordada como una “hermana” por otra allegada. “Eras amiga de la familia, una prima más. En todos los cumpleaños estaban vos y tu hija”, mencionó en su mensaje.

“Solo le pido a dios que consigas tu descanso eterno. Nunca, pero nunca te vamos a olvidar. Te amamos con el alma. Gracias por tantos momentos únicos, mates, charlas de horas... gracias por ser la mejor amiga de Flor, la que estuvo siempre para ella. Mándale muchas fuerzas”, concluyó.

NG

LT