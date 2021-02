El mensaje que Úrsula Bahillo le mandó a su amiga antes de ser asesinada

Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, mató a puñaladas a su exnovia Úrsula Bahillo, de 19 años, en la ciudad bonaerense de Rojas. El joven, que se autolesionó luego del femicidio, es oficial de la policía bonaerense y estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre de 2020. El domingo, un día antes de su femicidio, Úrsula le había contado a una amiga que el hombre la tenía amenazada de muerte y que "se había visto muerta", por lo que había decidido denunciarlo.

Fue un tío del imputado quien alertó sobre el femicidio al 911, luego de que el policía le confesara en un llamado que "se había mandado una cagada". Cuando la policía llegó al lugar, encontró a la chica asesinada y al agresor malherido en el interior de su auto, un Peugeot 307.

El hallazgo se produjo el lunes 8 de enero cerca de las 20:30 en unos pastizales de un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de dicha ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Aún no se estableció si acordaron un encuentro en el lugar o si la llevó allí por la fuerza.

En las últimas horas, la joven le había contado a una de sus amigas que hacía siete meses que Matías Ezequiel Martínez le pegaba, y que siempre se calló porque él la tenía amenazada de muerte a ella y a su familia. "Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga", escribió Úrsula en una conversación con su amiga Milagros a través de Whatsapp.

Tras recibir ese mensaje el pasado 7 de febrero, la amiga le preguntó si Martínez le pegaba y la víctima le respondió: "Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

Milagros relató además que el domingo ella iba con su novio por la ciudad y vio a Úrsula Bahillo que estaba en su moto, y al ahora imputado por el femicidio en su auto. "El domingo a la noche me cruzo a Ursula en un semáforo y le pregunto a mi novio cómo podía ser posible eso si él tenía la perimetral. Entonces la saludé y me saludó de manera rara pero puso primera en la moto y se fue", detalló la joven.

Tras ese encuentro, Milagros le escribió a Úrsula y le dijo que si estaba bien y la joven le respondió que necesitaba testigos. A las 23:00 del domingo, la amiga de la víctima junto a su novio fueron a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia, ya que Martínez había violado la perimetral.

Quién es Matias Martinez, el femicida de Úrsula Bahillo

Martínez se desempeña en un Destacamento de San Nicolás, y quedó a disposición de la justicia como acusado de "homicidio calificado por violencia de género", delito que prevé prisión perpetua. El acusado de femicidio tenía antecedentes de violencia y denuncias de una de sus exparejas. En las últimas horas, el hombre fue trasladado al hospital de Pergamino, donde permanece internado y detenido, a la espera de que lo citen a indagatoria.

Belén Miranda, una exnovia del ahora acusado, contó que ella también fue víctima de violencia de género por parte de él y que lo había denunciado en 2017. La joven contó que días atrás se reunió con Úrsula, y ella le dijo que "tenía miedo". En diálogo con TN, Miranda contó además que Martínez habría amenazado a Ursula con matar al padre y que también por eso tardó en contar las situaciones de violencia de género que vivió durante los últimos meses.

Según consignó Télam, el acusado había sido notificado este lunes en horas de la mañana sobre una violación de la perimetral y de una denuncia de Bahillo y su madre en la Comisaría de la Mujer.

El caso es ahora investigado por el fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, y la ayudante fiscal local, Nora Fridblatt. Terrón dijo en diálogo con Télam que todo indica que se trató de un femicidio en el que hubo "alevosía y premeditación" por parte del asesino.

