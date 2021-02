Femicidio de Úrsula Bahillo: habló la madre y pidió que "baje Sergio Berni"

Noticias Relacionadas Femicidio de Úrsula Bahillo: mataron a puñaladas a una chica de 19 años

Úrsula Bahillo, una joven de 19 años fue asesinada a puñaladas en cercanías de la ciudad bonaerense de Rojas y por el crimen la Policía bonaerense detuvo a un agente de esa Fuerza de 25 años: Matías Ezequiel Martínez. La madre y el padre hablaron con la prensa y pidieron Justicia, la presencia de Sergio Berni y que se mantenga al asesino "con vida".

Tras conocerse la noticia del crimen de Úrsula Bahillo en una zona rural de Guido Spano, cerca de Rojas, vecinos y amigos de la joven fallecida salieron a las calles a reclamar justicia, apedrearon la dependencia policial e incendiaron un patrullero, en disturbios que se produjeron este lunes por la noche.

En ese contexto, efectivos policiales dispersaron a los manifestantes con balas de goma, según reportó este martes el diario Democracia de Junín en su sitio web.

Úrsula Bahillo, de 19 años, fue asesinada a puñaladas en Rojas.

Qué se sabe del crimen de Úrsula Bahillo

Bahillo fue asesinada a puñaladas en el paraje Guido Spano, hacia donde se habría dirigido engañada por su ex novio Matías Ezequiel Martínez, un agente de la Policía bonaerense que se encuentra actualmente con carpeta psiquiátrica, según deslizaron fuentes cercanas a la investigación judicial.

Martínez fue detenido después de que este lunes, alrededor de las 19:00, fuera hallada la adolescente sin vida en esa zona rural cercana a Rojas.

Según reportó el diario Democracia de Junín, Martínez habría citado a la víctima y la llevó hasta el lugar donde cometió el crimen.

Bahillo había denunciado por violencia de género al actual acusado por el asesinato en reiteradas oportunidades y existía una orden de restricción perimetral en vigencia dispuesta por la Justicia desde el pasado lunes.

Femicidio en Rojas: mataron a puñaladas a una chica de 19 años

Quién era Úrsula Bahillo

La joven asesinada era hija de un conocido comerciante gastronómico de Rojas y familiares dijeron que cuando Bahillo se dirigió por última vez a la Comisaría de la Mujer local para presentar una denuncia contra Martínez, el personal del lugar desistió de realizar el trámite porque era fin de semana.

"Hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la Comisaría de la Mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana", sostuvo Patricia Nassutti, madre de la víctima.

La manifestación en Rojas comenzó alrededor de las 23:00 de este lunes y durante los incidentes al menos una joven resultó herida por el impacto de una bala de goma.

Matías Ezequiel Martínez, presunto femicida de Úrsula Bahillo.

Las declaraciones del fiscal Sergio Terrón sobre el crimen de Úrsula Bahillo

En tanto, el fiscal Sergio Terrón, quien está cargo de la investigación del femicidio, contó este martes que en su fiscalía había una causa judicial en contra del imputado que tiene fecha de inicio de juicio para el próximo 18 de abril por violencia de género.

Y además hay otra causa en la cual Ursula había denunciado al acusado por violencia de género y en esa se había fijado una audiencia para el 17 de febrero próximo en la que se iba a impulsar otro juicio oral.

En diálogo con el canal de noticias TN, el fiscal contó también que el último fin de semana la joven víctima había radicado al menos dos denuncias contra Martínez, por lo cual había sido citado este lunes, donde fue notificado de la prohibición de acercamiento a la víctima.

"Luego de eso la contactó en algún momento, la quebrantó y la ultimó en ese paraje desolado. Por eso ahora estamos investigando las cámaras de seguridad y el celular para saber si fue coaccionada o fue por voluntad propia que subió al auto", relató Terrón.

Trascendió que contra Martínez había 16 denuncias presentadas por violencia de género.

El dolor de la madre y el padre

"Pido que bajen a Berni", solicitó ante los medios visiblemente desgarrada por el dolor a Patricia, la madre. Y reclamó a los medios que se transmita la imagen del asesino.

En otros términos, ambos padres reclamaron Justicia y que se mantenga con "vida" a Martínez para que se le aplique todo el rigor de la ley.

Los chats de Úrsula Bahillo antes del femicidio

“Me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo amiga”, le dijo Úrsula Bahilla a otra joven mediante WhatsApp sobre su pareja Martínez en noviembre de 2020. Y le sumó: “Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”.

Úrsula relató asimismo que vivió contados episodios de violencia de género: “Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos, pero mal. Y esta vez fue muy posta”.