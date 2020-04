Femicidio en Pilar: mata a cuchilladas a una psicóloga y lo detienen

por Nadia Galán

“Nos estábamos preparando porque sabíamos que esto podía pasar”. Así de crudo es el mensaje que escribió una amiga de la psicóloga asesinada por su ex marido en la localidad bonaerense de Pilar. El hombre la degolló y atacó a la hija de ella. Está detenido en el hospital, porque luego intentó suicidarse.

Patricia Frete (47) fue atacada en su propia casa en Corbeta Belfast al 1600 en el barrio Villa Verde. Hasta hace pocos días era el lugar compartido con su ex pareja Miguel Massolo (48), ya que el hombre se había mudado al garaje del fondo de la propiedad porque se habían separado.

El 11 de abril, Massolo publicaba pedidos de alquiler en sitios de búsqueda de Pilar. La semana pasada repitió el anuncio: “Estoy buscando pieza, cocina y baño para fin de junio hasta 6 mil puedo pagar. Cerca de la estación de Pilar”.

Pero el martes 28 de abril Massolo ingresó a la casa sin mediar palabra y primero atacó con una cuchilla de carnicero a la hija de Patricia que intentó detenerlo. La joven, de 24 años, sufrió unos cortes en el cuerpo y pudo salir de la propiedad para pedirle ayuda a los vecinos. Luego fue por Patricia.

La atacó con brutalidad, la acuchilló y la degolló. Massolo, luego, se cortó el cuello pero de manera superficial. Dos ambulancias que llegaron al lugar trasladaron a la hija de la víctima, de 24 años, y al femicida al hospital Sanguinetti de Pilar. Están fuera de peligro.

Los vecinos relataron que vieron a la hija de Patricia golpear las puertas para pedir ayuda. "La está matando", les dijo. Uno de los vecinos ingresó a la casa y vio como Massolo atacaba a Patricia. Un horror.

En tanto, la fiscal Carolina Carballido, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género de Pilar, dispuso que se realice la autopsia correspondiente.

Además, recabó información respecto a si había denuncias previas, pero por el momento no encontró ningún antecedente de una causa penal por violencia de género por parte de la mujer al imputado.

Sin embargo, los investigadores establecieron que en 2018 hubo una denuncia en la Justicia de Familia de Pilar y una exclusión de hogar, informó la agencia Télam.

Miguel Massolo atacó a cuchilladas a Patricia, quien había sido su pareja durante diez años.

“Lo venía planeando. Venía planeando arrancarle la vida a mi querida Patricia. Hijo de la mierda vas a pagar lo que le hiciste. No vas a tener paz. Nos estábamos preparando, porque sabíamos que esto podía pasar y ni teniendo todas las herramientas pudimos frenar esta mierda. Mientras el psicópata avisaba en Facebook que iba a matarte y mientras él está muy choto en el hospital cuidado por policías que tardaron una hora en venir a ayudarte, nosotros tenemos el alma rota”, escribió en las redes sociales Carolina, una amiga de la víctima.

“Miguel Massolo asesino. Vas a pagar lo que hiciste”, expreso. “Llorabas y me suplicabas que le diga a Patri que vuelva con vos cagón, arrastrado inmundo. Pero yo siempre le dije que eras una mierda ya me había dado cuenta de lo que querías hacer, le advertí pero ella te tenía lástima. Hoy soy la voz de la que ya no está”.

Patricia es la cuarta mujer que es asesinada en el contexto de violencia de género esta semana. Al menos, suman 28 desde que se decretó el aislamiento obligatorio por el coronavirus.