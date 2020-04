“Má, cuidá a mi hijo como lo hice yo”, dice la carta que dejó un femicida

por Nadia Galán

“Lo único que te pido es que me lo críes a Edu y no le hagas faltar nada. Me lo cuides como yo lo hice.” Ese es un extracto del mensaje que encontraron cerca del cuerpo de un femicida que mató a golpes a su pareja en Tucumán y luego se suicidó.

Juan Carlos Salvatierra (32) salió corriendo de su casa en la madrugada del lunes pasado en la localidad tucumana de La Madrid. Su pequeño hijo de 5 años estaba con él. Adentro de la propiedad quedaba el cuerpo sin vida de su pareja y madre del niño, Natalia Elizabeth Coronel (37). La había atacado a golpes y murió luego en el hospital.

El femicida dejó al nene en la casa de sus familiares y despareció. Luego lo encontraron ahorcado en la rama de un árbol cerca de un colegio. En el dorso de un almanaque viejo, Salvatierra dejó un mensaje para su mamá al lado de su cuerpo.

“Vos hacete cargo de él, ma. Lo único que te pido es que me lo críes a Edu y no le hagas faltar nada. Me lo cuides como yo lo hice. Con eso estaré bien. Apoyalo en todo. Te amo mi Cuchi. Gracias”, escribió refiriéndose al hijo de la pareja, según publicó La Gaceta de Tucumán.

Femicidios sin cuarentena: una enfermera de 40 años es la víctima número 13

El hombre, que asesinó a la madre de su hijo, fue encontrado en la localidad de Sud de Lazarte, a unos 20 kilómetros de su casa. El cuerpo estaba en el interior de una escuela abandonada en el departamento de Simoca.

El mensaje escrito a mano estaba junto a él y la connotación de esas palabras la analiza Ada Rico, presidenta de la ONG La Casa del Encuentro."El varón agresor toma a la mujer y, en este caso particular al niño, como un objeto más de su propiedad. Y en una última demostración de poder sigue enviando un mandato y una orden", analiza Rico. Y destaca que esas palabras confirman que para estos violentos las mujeres son "objetos descartables".

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria hasta el 16 de abril se registraron 21 femicidios, según el último informe de esta ONG. En los días siguientes se conocieron, al menos, otros tres casos más, entre ellos el de Natalia.

El enemigo está en casa: hubo 24 femicidios en marzo, 6 de ellos durante la cuarentena

Recuerdo. “Y así termina la historia de Naty. Natalia una chica tan humilde, simpática la que se te acercaba a saludar con fuerte abrazo y un beso. La que luchaba día a día por su hijos. Gran corazón. Excelente mujer”, la despidió en las redes sociales Sofía Santillán junto a la imagen de Natalia abrazada a su pequeño hijo.

“Confío –continuó- y se enamoró como a todas de la trágica lista de femicidios. Hoy te arrebató la vida, por el simple hecho de terminar una relación que no tenía solución. No pensó en su hijito que ahora pregunta por su mamá. No lo importó nada. Solo le importo su orgullo de macho, de ser el que manda, el que domina. Por este maldito orgullo Naty y muchas mujeres hoy ya no están con nosotros".