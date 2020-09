Femicidio de Ludmila: vecinos reclaman a la policía por la fuga del principal sospechoso

La localidad bonaerense de Moreno se movilizó este lunes 7 de septiembre para reclamar justicia por el femicidio de Ludmila Pretti, de 14 años, quien fue hallada sin vida horas después de asistir a una fiesta con amigos el sábado por la noche.

Un grupo de vecinos, en su mayoría jóvenes, se concentró frente a la sede de la Comisaría 6ta de Moreno, ubicada frente a la estación ferroviaria de Francisco Alvarez. Allí, con ruidazos y carteles, apuntaron contra la policía porque el principal sospechoso del femicidio se encuentra prófugo. Es que el joven, que había sido citado para declarar como testigo en el caso, argumentó que se había olvidado el documento, pidió permiso para ir a buscarlo y nunca volvió.

“De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, “Ni una menos”, “Somos el grito de las que ya no tienen voz”, señalaban los carteles de los vecinos, muchos de ellos compañeros de colegio y conocidos de la víctima que se acercaron al lugar. Arrojaron piedras y quemaron cubiertas en la puerta de la comisaría, en reclamo además de la escalada de inseguridad en la zona, la inacción policial y alertaron que en la localidad ya se registraron ocho femicidios en lo que va de la cuarentena.

Fue a una juntada con amigos, la mataron y escondieron el cuerpo entre dos colchones

Al canto de "yo sabía, yo sabía, que a los asesinos los cuida la policía", los manifestantes cuestionaron que el personal policial permitió que se fuera de la dependencia el principal sospechoso del crimen, identificado como Cristian Gerez, de 19 años.

Leandro, el padre de Ludmila Pretti, aseguró que Gerez estuvo hablando con él en la comisaría y se fugó cuando dijo que iba a buscar el documento. “El que se fugó estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir”, dijo.

“No lo puedo creer, la justicia fue muy lerda, esperaron demasiado”, cuestionó Leandro en diálogo con el portal local de noticias Semanario Actualidad, en la puerta de la comisaría de Moreno. Pidió que la causa avance y que se haga justicia.

El domicilio donde fue hallada Ludmila Pretti.

El padre de la joven y otro familiar denunciaron incluso que luego de la fuga, el sospechoso “subió un estado” a sus redes sociales y se encontraba “en Gregorio de Laferrere”, donde lo buscaba la policía. Según pudo reconstruir el hombre en base a los testimonios de los amigos que estuvieron con su hija en la fiesta, dijo, “la nena desaparece a las 7 de la mañana” del domingo cuando supuestamente iba a regresar a su casa. “Los traje uno por uno a los que habían ido a la fiesta y dijeron que no, que se había ido caminando que estaba a cuatro cuadras de la casa”, agregó.

Registraron 181 femicidios en Argentina, uno cada 32 horas, y 118 durante la pandemia

Ivana Pretti, tía de la adolescente, subió a su Facebook un mensaje reclamando justicia. “No hay palabras para expresar lo que se siente. Siempre miraba la tele cuando desaparecían chicas y hoy nos toca a nosotros pedir justicia por vos, mi única sobrina, la amada por todos”, escribió la mujer.

El domingo, la tía de la adolescente había pedido en la red social porque la joven se encontraba desaparecida. Este lunes, escribió: “A todos gracias por compartir pero apareció muerta, me la mataron!!”. “Pensar lo que habrá sufrido en esos momentos, se me parte el corazón en mil pedazos. Dios sólo te pido justicia, por Ludmila Pretti”, añadió.

No hay palabras para expresar lo que se siente, siempre miraba la tele cuando desaparecían chicas,y hoy nos toca a... Publicado por Ivana Soledad Pretti en Domingo, 6 de septiembre de 2020

El caso

Ludmila Pretti tenía apenas 14 años. El pasado sábado fue a una juntada con amigos en la localidad de Francisco Alvarez, en el partido de Moreno, y no regresó a su casa. La encontraron asesinada, entre dos colchones, en el lugar de la fiesta, donde vivía el joven de 19 años.

Fuentes policiales indicaron que el cuerpo presentaba signos de ahorcamiento y estaba oculto en la habitación de la vivienda ubicada en la calle Diario La Nación 4039, allí la policía llegó a partir del rastreo del teléfono celular de la adolescente.