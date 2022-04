Hallan asesinada a una argentina en Buzios y apuntan contra su ex marido

“The Best Rent a Car” es uno de los locales de alquiler de autos más tradicionales de Buzios. Evangelina Mariel Trotta (48) pasaba gran parte de sus días en una oficina vidriada con vista a la calle. Era la dueña y la que generalmente se encargaba de entregar las llaves de los buggies, los vehículos más buscados por los turistas para pasear por las empedradas calles de la ciudad.

Trotta era argentina, pero hacía más de veinte años que vivía en Brasil. Su asesinato a golpes y puñaladas despertó una enorme conmoción en una ciudad que tiene una tasa de delitos muy baja.

En base a los primeros datos que dieron a conocer los investigadores del caso, la principal hipótesis apunta a un femicidio y la sospecha es que el autor sería alguien del círculo más íntimo: su ex marido y socio en el negocio del alquiler de los autos.

El cuerpo de la mujer fue hallado este viernes 22 de abril en el interior de su casa del barrio João Fernandes, una de las playas más concurridas de este tradicional y paradisíaco destino turístico brasileño.

Según informó el Portal Viu de Brasil, un empleado del local “The Best” lo encontró tendido en la cama y llamó de inmediato a la Policía. En estas horas, se esperan los resultados de la autopsia para conocer detalles del caso.

Trotta, quien tenía tres hijos de 13, 15 y 18 años y vivía en Buzios desde el año 2003, presentaba golpes y múltiples heridas cortantes realizadas con un arma blanca. A simple vista, los peritos estimaron que presentaba al menos 18 puñaladas, aunque el número preciso recién se conocerá cuando se informe el resultado de la operación de autopsia. Según las fuentes, el cuerpo de la empresaria argentina fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frío, también en la Región Dos Lagos.

Los agentes policiales cercaron la zona para preservar la escena del crimen, pero también para que los hijos de la mujer no vean el cuerpo de su mamá, que estaba prácticamente cubierto de sangre.

Según el comunicado difundido por la Policía Civil de Investigaciones de Río de Janeiro, los detectives no detectaron “signos de irrupción en la residencia”. “El principal sospechoso según la información recogida por el equipo policial local sería el ex marido de la víctima, de nacionalidad argentina, que estaría en un vehículo Hyundai HB20 de color blanco”, ampliaron.

Sobre el móvil del femicidio apuntaron que sería una presunta “inconformidad” por la separación con Trotta, y aclararon que “hasta el momento el sospechoso no fue localizado”. Identificado como Diego, es el ex marido de la mujer y padre de sus tres hijos, quien desapareció horas después de conocido el asesinato y hasta el cierre de esta edición era intensamente buscado por la Policía de Brasil.

De acuerdo a los voceros, los policías comenzaron a analizar las cámaras de seguridad instaladas en la zona para establecer el posible recorrido que pudo haber realizado en la hora que estiman fue asesinada su ex mujer. Además, se irradió un aviso a las autoridades de Cabo Frío y Arraial do Cabo, dos localidades costeras cercanas, para que estén alertas sobre el posible ingreso del Hyundai del sospechoso por el femicidio de Trotta.

Dolor. La inesperada muerte de Evangelina también despertó una fuerte conmoción y fuertes reclamos de Justicia de parte de sus familiares y allegados que viven en nuestro país.

“Hoy me desperté con la triste noticia de que no estás”, escribió Lola, una amiga de la infancia de la víctima. “No puedo creer lo que escucho, no quiero creerlo. Compartimos una adolescencia hermosa. Siempre voy a guardar los mejores recuerdos de vos. Hasta pronto amiga. Volá alto. Te quiero por siempre. Abrazo y condolencias a la familia, mucha fuerza”, posteó en su cuenta de Facebook con una foto de la mujer asesinada en Buzios.

Cibele Sousa Salinovic, directora de una agencia de turismo de la ciudad del estado de Río de Janeiro, también pidió Justicia en las redes sociales: “Cuando una mujer es brutalmente asesinada, todos morimos un poco con ella. ¡Indignación! Otra palabra no encaja, una madre trabajadora, empresaria, exitosa, independiente, llena de energía y no podrá ver crecer a los tres hijos porque simplemente, cobardemente le quitaron la vida. Nada justifica el tamaño de la violencia. Tristeza absoluta. Nuestro más profundo cariño para la familia. Descansa en paz Evangelina Trotta. Y que se haga Justicia”.

Una vida en Brasil

Evangelina Trotta vivió casi la mitad de su vida en Brasil. Dejó Argentina poco después de iniciarse el nuevo milenio. Primero se instaló en Estados Unidos, en el Estado de Florida, pero en el año 2003 encontró su lugar en el mundo: Buzios, uno de los principales destinos turísticos de Brasil con una belleza que seduce con su diversidad de playas y su pintoresca costanera.

Parte de su familia sigue viviendo en Argentina, muchos de ellos en el partido de Lanús, donde ella nació y vivió hasta que decidió buscar otro rumbo.

En Buzios nacieron sus tres hijos, dos nenas y un varón con los que vivía en la misma casa donde este viernes fue brutalmente asesinada a golpes y puñaladas.

Su negocio, un local de alquiler de autos ubicado en la calle João Fernandes, es uno los más importantes de la ciudad.

Se destaca por la oferta de los buggies coloridos, aunque también ofrece cuatriciclos y autos para que los turistas puedan conocer otros destinos cercanos, como las paradisíacas playas de Cabo Frío o Arraial do Cabo, ubicadas a unos 40 kilómetros de Buzios.