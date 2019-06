Un joven saltó la reja de la Casa Rosada y fue detenido

por Cecilia Di Lodovico

Un joven fue detenido por la custodia de la Casa Rosada, a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de que intentó acceder al edificio. Fuentes policiales indicaron a PERFIL que no estaba armado y que no mencionó por qué había actuado de esa manera.

El hombre, de 23 años de edad, llegó en una moto que estacionó frente a la sede del Ejecutivo y trepó por la robusta reja que protege el acceso al edificio, ubicado en la calle Balcarce y Avenida Rivadavia. Logró pasar del otro lado, aunque los federales apostados en el lugar lo redujeron rápidamente.

El detenido que intentó entrar por la fuerza, no llevaba armas. Fuentes indicaron a Perfil que desoyó el pedido de los efectivos que le solicitaron que no continúe trepando y saltó. "Parecía no estar en sus cabales", describieron la situación a Perfil.

En un video registrado por un transeúnte, se pude ver a unos cinco policías intentando sostener al intruso que se resistía al arresto en el piso mojado por la lluvia. Se lo ve en suelo, junto a la reja, en la explanada interior. La montaña de efectivos, finalmente, logra su cometido.

El detenido, que fue identificado como martín Picotti Bordenave, no tienen antecedentes y fue puesto a disposición del Juzgado Federal 1, a cago de Maria Romilda Servini de Cubría.