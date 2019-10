Si logran extraditarlo, Juan Darthés podría recibir una pena de hasta 15 años

La acusación formal contra Juan Darthés por el delito de violación y su pedido de detención internacional por parte de la Justicia de Nicaragua, complicó aún más la situación del actor que se encuentra viviendo en Brasil desde diciembre del año pasado.

La fiscalía acusó a Darthés (cuyo nombre real es Juan Pacífico Dabul), de "violación agravada", tras considerar que existen pruebas suficientes para afirmar que abusó sexualmente de la actriz Thelma Fardin, cuando ella tenía 16 años y él, 45.

En este marco, Eilyn Margarita Cruz, la representante legal de Fardin en Nicaragua, informó que de ser encontrado culpable, el actor podría recibir una condena de entre 12 a 15 años de cárcel. "Los elementos de prueba fueron suficientes y determinantes para la acusación formal. Conforme a las leyes nicaragüenses, si la persona no tiene un domicilio fijo o se encuentra fuera de Nicaragua, se establece una orden de captura a través de Interpol. Es un delito grave por el que está siendo acusado", dijo la abogada en diálogo con Intrusos.

Caso Darthés: por qué se volvió un “leading case” regional

De acuerdo a la ley del país centroamericano, una vez que el acusado sea detenido, el proceso penal no podrá durar más tres meses, durante los cuales el actor deberá permanecer en prisión preventiva. "Por el delito de violación agravada se le aplicará de manera interactiva la medida de prisión preventiva", explicó Cruz, quien también detalló que la defensa del actor podría pedir que la condena se cumpla en su país de origen.

Si bien la fiscalía elevó el pedido, la orden detención aún deberá ser aprobada por un juez. "Tiene un plazo de 24 horas para expedirse sobre la orden de captura", sostuvo la abogada y agregó: "Todo esto es un gran avance, ya que es uno de los casos en los que se ha avanzado porque hay varias pruebas para continuar con la causa".

No obstante, el proceso se enfrenta con una complicación: Darthés se encuentra en Brasil, y no existe tratado de extradición entre ese país y Nicaragua. Por eso, si el actor no se presenta de forma voluntaria ante los tribunales nicaragüenses, sólo podría ser detenido si intenta salir de Brasil, confirmó la letrada.

El comunicado de Thelma Fardin tras el pedido de captura a Darthés

La solicitud de detención fue presentada este miércoles por la codirectora de la Unidad de Género de la Fiscalía nicaragüense Sandra Dinarte en el Juzgado Décimo Penal de la ciudad Managua, tras considerar que la acusación a Darthés se apoya en "suficientes elementos de prueba" y una de las principales es la "valoración psicológica" de la denunciante.

En tanto, este miércoles, la abogada de Fardin en Argentina, Sabrina Catarbia, emitió un comunicado a través de Twitter.

"Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron de tal contundencia, que existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación", expresa el texto que publicó junto a Cruz.

Además, las letradas indicaron que "se trata de un caso excepcional, ya que el 97% de las denuncias por violación no prosperan mientras que sólo el 1% obtiene una condena. Aún conociendo las bajas probabilidades de justicia, Thelma denunció: viajó a Nicaragua, realizó la denuncia penal, puso su cuerpo y su psiquis para las pericias, tuvo el valor de hablar públicamente y la sociedad la apoyó".

MS/MC