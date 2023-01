Juicio por Lucio: los chats y el dato aterrador de la autopsia

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, llegará a su fin esta semana con el veredicto del tribunal que juzga a su mamá y la novia.

El jueves 2 de febrero el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por Alejandra Ongaro, Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora, decidirá la suerte de Magdalena Espósito Valenti, la madre de la víctima, y su pareja Abigail Páez.

Según fuentes judiciales, esta semana solo se sabrá si son culpables o inocentes. La pena, si es que les corresponde, recién se conocerá en 15 días.

Las mujeres llegaron a juicio acusadas por los delitos de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, que prevén una condena a prisión perpetua. El debate comenzó el jueves 10 de diciembre y declararon cerca de cien testigos.

Entre las pruebas reunidas, figuran los chats entre la mamá del chico y su pareja que indican que el maltrato físico fue previo y crónico. “Lucio se mandó un moco y le pegué”, le escribió Abigail a Magdalena, que le respondió: “Que no se te vaya la mano. Que nos vamos a mandar una cagada”.

“Estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir. No podemos hacer nada con este pendejo acá”, le dice su novia en otra de las conversaciones que forman parte del expediente.

“Abi, ¿cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita”, le pregunta Espósito Valenti a Abigail. “Mirá, yo a Lucio no lo quiero ni ver. Me amarga la vida”, le responde. Tras una agresión, la novia de la mamá le dice: “Sería mejor no llevarlo a la escuela”.

Al declarar, la novia de la mamá del nene recordó: “Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces, lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco”.

“No le encuentro una explicación todavía –agregó–. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. Él me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”.

Mario Aguerrido, abogado que representa a la familia paterna del chico, reveló detalles estremecedores del caso. “El cuerpo de Lucio más que hablar, gritaba”, graficó. “El primer dato que surge en cuanto al odio de género pasa por el lado de que Lucio sufrió un ataque a sus atributos masculinos, que prácticamente le habían desgarrado el glande a mordiscones”, contó.

Sobre el asesinato ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, el letrado señaló que “el ataque fue de Abigail”. “Ella reconoce que le hizo algo, que lo castigó”, agregó.

El resultado de la autopsia que realizó el médico forense, Juan Carlos Toulouse, arrojó que el menor falleció a causa de una “feroz golpiza” y que presentaba “lesiones en varias partes del cuerpo”. Además, fue víctima de “abusos sexuales recientes y de vieja data”.

El caso

◆ El crimen de Lucio ocurrió en La Pampa, el 26 de noviembre de 2021.

◆ Según la autopsia, el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data”.

◆ La fiscalía pidió que la madre y su pareja sean declaradas culpables de “homicidio calificado y abuso sexual”, delitos que prevén la prisión perpetua.

“Esperamos una condena ejemplar”

La abuela de Lucio espera una condena ejemplar para su exnuera y su novia, aunque también responsabiliza a la jueza de Menores que le dio la tenencia del niño a las dos mujeres.

“Sé que les van a dar una condena ejemplar porque este caso resonó y estamos bajo los ojos de la Argentina y del mundo. Hay mucha gente dolida por la injusticia”, dijo Silvia Gómez, la abuela paterna de Lucio.

En declaraciones a una radio de Santa Fe, la mujer criticó a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del juzgado de la Familia y del Menor N° 1 de General Pico.

“Era una situación difícil porque ella (Espósito) hacía denuncias falsas hasta que la jueza le revoca la tenencia. Esta jueza es la que firma un papel y le firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso”, indicó Gómez.

Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio, dijo que no espera nada “porque estas asesinas a Lucio no me lo devuelven”. “Den lo que les den, no me lo devuelven a Lucito, pero lo que sí sé es que la sociedad espera lo que se merecen, la prisión perpetua”, expresó.