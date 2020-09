Julio Zamora y Sergio Berni inauguraron la nueva Unidad Policial de Prevención de Tigre

Este martes 1 de septiembre, el intendente de Tigre, Julio Zamora y el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fueron los protagonistas del acto de presentación de la nueva Unidad Policial de Prevención Local en General Pacheco, que albergará a 240 efectivos.

Con respecto a las nuevas instalaciones inauguradas, se informó que en el nuevo espacio, los más de 240 efectivos tendrán a disposición las imágenes de las cámaras del municipio y podrán visualizar el mapa del delito elaborado por la comuna, permitiendo reforzar el trabajo articulado con el Sistema de Protección Ciudadana del distrito. En su discurso, Zamora respaldó el reclamo del gobernador Axel Kicillof de mayor coparticipación para la provincia de Buenos Aires para generar más herramientas contra la inseguridad, mientras que Berni elogió el modelo de seguridad que ostenta Tigre.

“Para nosotros, es muy importante el compromiso del intendente Julio Zamora en el desarrollo de la seguridad pública, porque no solo se construye con el esfuerzo de la Policía, la Justicia y los poderes legislativos. Poder trasladar todo el poder tecnológico del Municipio a esta nueva sede es un avance fundamental y una herramienta esencial para la planificación del día a día. El modelo de seguridad de Tigre es indiscutible, un ejemplo de lo que significa la protección ciudadana”, dijo el ministro Berni.

Y completó: “Hoy estamos asistiendo a un debate que no nos corresponde. No quiero que ningún hombre y ni mujer de nuestra fuerza se deje llevar por el canto de sirenas de aquellos que proponen la indiferencia o la comodidad de no respetar o hacer respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Quiero que le quede claro a cada uno de los agentes: en esta provincia, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad privada son innegociables; y es tarea de ustedes respetarlo y hacerlo respetar para garantizarle a cada persona el libre cumplimiento de sus derechos. Pero les pido que lo hagan en el perfecto cumplimiento de la ley, los procedimientos y en el uso racional de las fuerza; esa es la consigna que nos da todos los días el gobernador Axel Kicillof”.

Por su parte, Julio Zamora señaló que: “debemos trabajar en conjunto con los gobiernos Nacional y Provincial para llegar al objetivo de que cada vecino se sienta seguro donde vive, trabaja o estudia. Por eso hoy estamos entregando a la Policía de la Provincia de Buenos Aires un edificio que tiene las mejores condiciones para que sus más de 240 efectivos puedan trabajar dignamente. Este lugar tendrá a disposición las imágenes de las 2000 cámaras de seguridad del Municipio y desde aquí podrán, además, visualizar por GPS el recorrido de todos los patrulleros que circulan en la ciudad. También podrán acceder al mapa del delito elaborado por nuestra gestión, que nos marca cuáles son las zonas de calor para que podamos anticiparnos y estar cerca de la comunidad”.

Y agregó: “Estamos en una Provincia que no tiene la coparticipación que debería tener, para dar respuesta a la seguridad pública. Por eso respaldamos el reclamo de nuestro gobernador Axel Kicillof para lograr tenerla y, de este modo, generar herramientas que nos permitan atacar la inseguridad, la exclusión y otros problemas de la comunidad. Tenemos una Provincia que produce el 40% del PBI y que recibe el 20% de coparticipación y es muy injusto. Necesitamos a todos los bonaerenses, a todos los intendentes y a todos los vecinos que vivan y sientan la provincia de Buenos Aires, que acompañen ese reclamo. Debemos hacer un esfuerzo conjunto en un momento de la Argentina donde la seguridad es un eje central de la agenda ciudadana”.

Zamora y Berni realizaron el tradicional corte de cinta, que dio por inaugurado el nuevo edificio, y procedieron al descubrimiento de una placa conmemorativa. Posteriormente, recorrieron junto a las autoridades de la Policía Local las instalaciones ubicadas en Bartolomé Mitre 791, General Pacheco.

“Hoy cumplimos un paso más en la construcción de nuestro Sistema de Protección Ciudadana con la inauguración de la nueva sede de la Policía Local. Los efectivos que todos los días caminan el distrito para brindar seguridad a los vecinos y vecinas van a poder contar con un espacio más cómodo y eficiente”, sostuvo el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo.

El Municipio de Tigre es pionero en seguridad y está a la vanguardia con las últimas tecnologías que se utilizan en materia de prevención. Su Sistema de Protección Ciudadana cuenta con más de 130 móviles recorriendo todo el distrito y 2000 cámaras de seguridad para el monitoreo de hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. El sistema se articula con el apoyo de los móviles de Defensa Civil, Tránsito y las ambulancias del SET.

Su trabajo se ha consolidado con el lanzamiento de herramientas innovadoras como el sistema Alerta Tigre Global. Entre sus ventajas, posibilita la derivación de situaciones de emergencia a los diferentes agentes externos, para obtener una respuesta instantánea en el lugar de los hechos. Más de 70 mil vecinos poseen el botón de pánico domiciliario o a través de la aplicación de smartphones conectados a este sistema.

El sistema contempla, además, drones de vigilancia y de uso en operativos policiales; cámaras lectoras de patentes y tótems de seguridad inteligente repartidos en todo el distrito, por medio de los cuales los vecinos pueden dar alertas por cuestiones de seguridad en la vía pública.

Participaron de la inauguración: los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Daniel Gambino y Gladys Pollán; el secretario General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el subsecretario Operativo, Nicolás Vecchi; la subsecretaria de Control Urbano, María Eugenia Ferrari; el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Oscar Scotto; la subsecretaria de Tránsito y Transporte, Ximena Guzmán; el delegado de General Pacheco, Claudio Staub; el Superintendente de Seguridad de AMBA Norte 1, Comisario General Hugo Natiello; el Jefe de la Estación Departamental Tigre, Comisario Inspector Lucas Borge; el Jefe de Comando de Patrullas Tigre, Marcos Peralta y el Comisario Jefe de División Unidad de Prevención Local, Juan Canaves.