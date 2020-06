La amenaza de una chica narco: “Aplicale mafia y que me pague”

La imagen de Lucía Uberti con una sonrisa en una fiesta ya quedó muy lejos de su realidad. La joven de 26 años sumó una nueva imputación en su contra y seguirá en prisión. Ahora la acusan de extorsión y de utilizar a un menor para que cometa el ataque a tiros contra un presunto deudor. “Recagalo a tiros porque no me paga. Andá, aplicale mafia y decile que me pague”, fue la orden que impartió y quedó registrado en su celular.

Para la Justicia, Uberti sería parte de la banda rosarina de Los Monos. Está presa desde septiembre de 2018 acusada de coordinar balaceras contra edificios judiciales y propiedades de los magistrados que condenaron a Máximo “Guille” Cantero y Ramón Machuca (líderes de la narcobanda), entre otros, por integrar una asociación ilícita.

En esa oportunidad, fue acusada junto a otras nueve personas de haber participado con distintos roles en once balaceras que tuvieron lugar entre mayo y agosto de 2018. A ella la vinculan con ocho de esos ataques y le endilgan el rol de coordinadora y de estar detrás de la planificación de la “faz operativa” de los atentados. Para la Justicia, el que impartía las órdenes era Guille Cantero desde la cárcel.

El jueves pasado Uberti sumó una nueva acusación. Mediante videoconferencia escuchó la acusación en su contra en “una nueva audiencia imputativa por los delitos de extorsión, agravada por el empleo de arma de fuego y por la participación de un menor de edad en carácter de instigadora y en calidad de partícipe primaria”, se informó.

Los investigadores encontraron en su celular las pruebas para acusarla. Según explicó en la audiencia el fiscal Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Lucía intimidó por WhatsApp a un joven que supuestamente le debía dinero y luego le ordenó a un menor que le balearan la casa.

“Agarrá al del Corsa que siempre me compra y recagalo a tiros porque no me paga. Andá, aplicale mafia y decile que me pague”, fue uno de los mensajes que encontraron en su celular según publicó La Capital de Rosario. “Mati, andá, aplicale mafia. Posta, de verdad, no porque esté en pedo ni nada. Me rescato. Andá y decile que me pague. Decile: «Loco, pagale a la Lucía». Aplicasela”, le exigió en un audio del 21 de julio.

El 29 de julio de 2018, por la madrugada un menor de edad tiroteó una vivienda ubicada en Suipacha 3900. “En virtud de lo ocurrido la víctima fue obligada a realizar la entrega de 6500 pesos, que se efectivizó en misma fecha durante la tarde”, informaron desde el Ministerio Publico de la Acusación de Santa Fe.

El juez Hernán Postma dio lugar al pedido del fiscal y resolvió que continúe en prisión preventiva efectiva por dos años.