La condena a Villa: no irá preso y está a la espera de afrontar otra causa por violación

“Nunca le haría daño a Daniela”. “Era ella la que me agredía”. “Iba tapado a los entrenanientos para que mis compañeros no vieran los arañazos”. “En la cancha me gritan cosas que no soy”. Durante el juicio, el jugador de Boca Juniors Sebastián Villa intentó mostrarse como víctima y apuntó contra su entonces pareja. Daniela Cortés lo había denunciado, primero, públicamente, y luego ante la Justicia por haberla golpeado. Ella se mostró con sangre en la boca, y narró llorando narró lo que sufrió en 2020. Ayer la Justicia le dio la razón a la verdadera víctima y condenó al futbolista colombiano a dos años y un mes de prisión por “lesiones leves y amenazas”.

Villa escuchó el veredicto de la jueza Correccional 2 de Lomas de Zamora, Claudia Dávalos, en la sala de audiencia. Estaba junto a su abogado, el representante y un par de amigos. Mientras que Daniela Cortés, no estuvo presente ni de manera presencial ni virtual, ya que en la actualidad vive en Colombia.

La pena que le impusieron al futbolista es solo dos meses menor a lo que había solicitado el fiscal de juicio, Sergio Anauati. Pero el jugador no irá a prisión porque la condena es de cumplimiento condicional, al ser inferior a los tres años.

Aunque deberá cumplir una serie de requisitos durante el tiempo que dure la pena. Entre ellos le impusieron que fije un domicilio, se presente cada dos meses ante el Patronato de Liberados y que realice un taller para tratar “su problemática”. Además, tiene prohibido acercarse o contactarse con la víctima o su familia y consumir drogas y alcohol en exceso.

Tras la condena, la otra resolución vendrá del lado de Boca. Se cree que el jueves fue el último partido que jugó con la camiseta del “xeneize”, porque trascendió que no volvería a ser “convocado en partidos oficiales”, aunque aún no hay un comunicado oficial del club. En ese mismo encuentro, el plantel realizó la foto inicial con un banner que decía “Ni una menos” ya que hoy se cumplen ocho años de que nació esa consigna tras el femicidio de Chiara Páez (14). Villa estaba en el centro de esa foto protocolar.

Durante estos ocho años se contabilizaron 2.554 víctimas de femicidio y femicidio vinculados, según informó la asociación La Casa del Encuentro.

Éste es el primer debate que lo tiene a Villa sentado en el banquillo de los acusados. Pero no es el único. El delantero está a la espera de que se defina si otra causa en la que lo acusan por abuso sexual es elevada a juicio.

Según esta segunda denuncia, en junio de 2021 abusó sexualmente de su entonces pareja en una casa del country de Canning.

En esta causa, el 12 de mayo pasado, la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, solicitó su elevación a juicio, por lo que el Juzgado de Garantías interviniente notificó a la defensa y ésta apeló.

Los hechos. “Lo que tengo para decir es que nunca le haría daño a Daniela ni a su familia. Soy inocente. Soy una excelente persona, un buen hijo, un buen hermano. Soy inocente, creo en Dios y creo que todo va a salir bien, de la mejor manera”, había dicho durante el juicio al momento de declarar.

También como defensa había aportado un video que había filmado él y decía que ella lo quería agredir. Lo que en las imágenes no se apreciaba.

Villa sostuvo que su expareja lo golpeó durante la relación. “Me agarró las camisetas, me arañaba, yo usaba camisetas de manga larga para que mis compañeros no vean que me golpeaban en mi casa”, había dicho.

Pero la jueza no dio lugar a esta versión que intentó instalar Villa y en su resolución explicó que “sus palabras irradian una clara intención de colocarse en una más favorable situación procesal”, ya que las mismas presentan “contradicciones con la prueba” y “carecen de acreditación”.

En el debate se ventilaron los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning. La joven calificó al futbolista como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico”.

Y la jueza dio por acreditados los hechos denunciados por la víctima y sostuvo que: “mediando violencia de género, ante una relación de-sigual de poder, aquél (Villa) le propinó un golpe de puño en la frente (a Cortés) con el anillo que entonces portaba, para posteriormente tomarla del brazo y del cabello arrojándola al suelo y propinarle golpes de puños y patadas, en piernas, abdomen, muslos y caderas”.

“A las claras, el encausado, aprovechando la situación desigual de poder y en el marco de una relación altamente conflictiva de acuerdo con lo manifestado por los testigos allegados a la pareja, en primer lugar amenazó coactivamente a la víctima a irse de su domicilio para posteriormente causarle lesiones certificadas como leves, menoscabando su libertad, dignidad, integridad física y biológica, en un ambiente de violencia de género que venía soportando Cortés Meneses”, agregó la jueza en su resolución según publicó Télam.

También destacó que Cortés estaba aislada, alejada de su familia colombiana, en medio del aislamiento por el coronavirus y que la agresión que sufrió ese día no fue la primera en manos de Villa.

Otros casos de jugadores que fueron condenados por violencia machista

R.P.

Los futbolistas Alexis Zárate y Jonathan Fabbro fueron condenados y están presos por abuso sexual. El primero de ellos por atacar a una joven en la localidad bonaerense de Avellaneda. Mientras que el otro, por violar a una menor de su familia. Mientras que el arquero de Platense fue denunciado por su pareja, la semana pasada, y estuvo demorado. No son los únicos.

El martes último, el arquero Ignacio Mauricio Arce fue imputado por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia” contra su pareja, una joven periodista deportiva de 27 años. Pero este martes, recuperó la libertad porque la pena en expectativa no supera los dos años.

Arce declaró ante el fiscal Pablo Menteguiaga que el agredido había sido él en una discusión porque su novia le estaba revisando el celular. Mientras que la chica denunció que en la madrugada del 22 de mayo pasado en la casa en la que se encontraban ambos en un country de la localidad de Tigre, el arquero “le propinó golpes de puño y patadas a la damnificada”. La investigación continúa.

Mientras que Zárate fue condenado a seis años y medio de prisión por un abuso sexual ocurrido en 2014 cuando era jugador de Independiente de Avellaneda.

La víctima era, en el momento del hecho, la novia de otro futbolista que estaba en la casa donde aconteció el abuso. Hace tres años que Zárate está tras las rejas.

Por otro lado Fabbro, ex jugador de River y de Boca, fue condenado en 2019 a 14 años de cárcel por abusar sexualmente durante cinco años de su ahijada que era menor.