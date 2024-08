La familia de Loan pide investigar la foto de un niño en un shopping de Colombia

La familia del niño desaparecido en Corrientes, Loan Danilo Peña, pidió a la Justicia que investigue a partir de la pista de una foto que se conoció en redes sociales de un niño de cinco años en un shopping de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Gustavo Briend, uno de los abogados de la familia, aseguró que recibieron la foto y que "se está investigando", aunque aclaró que aún no tienen certezas de la veracidad de la foto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo cierto es que la persona que les hizo llegar la foto a la familia afirmó que la foto del niño que podría ser el que desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio fue tomada en Colombia.

“Hola tía Vicky, me dijo mamá que te pase las fotos”: la Justicia investiga el envío de imágenes de la hija de Laudelina a Caillava

Sin embargo, aún en lo formal la Justicia a cargo de la investigación no incluyó esta pista en el caso. Vale destacar la necesidad de prudencia de todas las partes, luego de que en muchas oportunidades se dieran declaraciones oficiales sobre la presunta resolución del caso, como las del gobernador Gustavo Valdés, o que también se trabajara sobre pistas similares como el testimonio de un hombre que aseguró ver a Loan en Chubut días atrás. Tiempo después, el caso no se resolvió, Loan no apareció y el niño de Chubut se presentó con su padre en la Justicia, lo que descartó esa hipótesis.

El hermano de Loan habló sobre la abuela Catalina

El hermano de Loan, Mariano Peña, habló de la abuela Catalina a 50 días de la desaparición del pequeño y sostuvo que no sospecha de ella, pero dijo que "tampoco" la defiende, a la vez que destacó que no tiene miedo a que los medios de comunicación se vayan porque seguirán mostrando la foto de su hermano en todas las provincias.

En diálogo con De Una Con Niembro por Radio Colonia, Mariano Peña habló sobre la implicancia de su abuela Catalina esta última semana tras el resultado de las pericias de su celular y allí expresó: "Yo en lo personal no sospecho de ella, pero tampoco la defiendo".

"Muchas veces quise aclarar eso, que yo confío en mi abuela, pero tampoco la voy a defender porque esto se trata de algo muy delicado", añadió.

Caso Loan: la Justicia analiza el video de un niño con características similares que fue visto en Chaco

En este marco, Peña enfatizó que cree que fue su tía Laudelina la que borró las llamadas: "Pienso que fue ella quien usó el celular" y hasta señaló que tal vez el teléfono "estaba mal configurado respecto a la hora que se hicieron las comunicaciones".

"Hay medios que van a la casa de mi abuela y la atacan, le hacen pregunta y ella está por ahí un poco cansada de responder la misma cosa y empieza a decir cosas que por ahí no debe", manifestó.

Al ser consultado sobre si tienen miedo en la familia de que el caso salga de los medios de comunicación, el joven respondió: "No, porque nosotros vamos a estar igual, acá en Corrientes y en otras provincias. Vamos a distribuir sus fotos y a seguir con marchas para que se vea".

Por último, Peña ratificó tener "esperanzas" en encontrar a su hermano con vida pese a que están "confundidos": "No sabemos realmente lo que pasa".

JD /