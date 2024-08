Agustín Ybarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes para que declare la hipótesis del supuesto accidente que involucró a María Victoria Caillava y Carlos Pérez en el caso Loan Peña, declaró y complicó a la tía del nene de 5 años desaparecido. Sostuvo que conoce tanto al ex abogado José Codazzi y al senador Diego Pellegrini.

La declaración del supuesto accidente fue el viernes 28 de junio por la noche cuando Laudelina se presentó ante un fiscal provincial, cuando la causa ya estaba en el fuero federal. Allí fue acompañada por su hija Macarena Peña, el abogado José Codazzi, el senador Diego Pellegrin y el chofer Agustín Ybarra.

Este lunes el hombre dio testimonio por su rol en la noche de dicha hipótesis y frente a la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo declaró durante más de una hora lo que escuchó durante el traslado de los familiares del niño, aunque aseguró que, en principio, no sabía que hablaban de Loan.

Asimismo, Ybarra sostuvo que no es familiar de ninguno de los detenidos y que trabaja en la Municipalidad de Corrientes desde hace años como administrativo con el concejal Ricardo Torres.

También aseguró que no sabía que Laudelina iba a dar una declaración sobre la desaparición de Loan. Lo que sí admitió es que conocía a Codazzi, y que es amigo del senador provincial Diego Pellegrini “desde hace muchos años”. “Codazzi tiene un complejo de paddle en Esquina y hemos jugado juntos. No soy amigo de él”, manifestó

Con respecto a Pellegrini, explicó: “Soy amigo desde hace muchos años, me he ido en varias oportunidades con él a Esquina”.

El chofer explicó cómo fue el tema del cambio de vehículo durante el viaje: “No se cómo salió la conversación, pero Codazzi me dijo que lo acompañe que iba hablar con su cliente, le digo a Pellegrini y me dijo sí. Fui en un auto Passat color gris del senador. Vinimos solo el abogado y yo".

“Llegamos a 9 de Julio, yo me fui manejando, él me indicó donde tenía que ir a la casa de su cliente, paré frente a la casa, me dijo el nombre en el viaje pero lo tomé muy por arriba. Salió el con una señora y una chica. De ahí nos fuimos hacia Desmochado donde nos esperaba Pellegrini para cambiar de vehículo. Nosotros nos habíamos ido en el auto del senador porque la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero”, continuó.

Sobre cómo fue el viaje en cuestión, el chofer indicó que fue normal y que en ese trayecto no manejó: “Escuchaba que la señora hablaba con la hija, la que más se escuchaba era la joven, comentaban sobre el accidente”. “Eso fue más o menos once y media o doce, yo estaba cansado, inclusive en el viaje dormité unos minutos. En ningún momento escuché que se le hiciera ningún ofrecimiento”, señaló.

El hombre respondió que no escuchó acerca del ofrecimiento de dinero que Codazzi le había hecho a Laudelina y a Macarena: n ‘no te olvides de decirle que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás’. Eso me acuerdo patente”.

Sobre el viaje, señaló: “Por lo que yo percibí como que se sentían protegidas por su abogado”. “De Corrientes a Esquina manejó Pellegrini y desde ahí conduje yo hasta 9 de Julio donde esperé a Codazzi fuera de la casa de Laudelina. Después manejé hasta el cruce de Desmochado, la estación de servicio y de ahí fue el turno del abogado”, agregó.

“No me dieron nada ni me ofrecieron algo después del viaje porque nadie me pidió que haga un traslado, se dio naturalmente”, detalló.

Al ser consultado sobre el hecho en cuestión, Ybarra indicó: “No estaba consciente de que nos íbamos a llevarla a declarar. De temas legales no entiendo nada, para mí no estaban haciendo nada raro porque a Laudelina y a la hija no las vi mal, entonces por eso no se me ocurrió preguntar”. “Me enteré tiempo después que fue a declarar a la Justicia de Corrientes por la televisión”, agregó.

Respecto a por qué no se acercó por su propia voluntad, el hombre dijo: “Sentía que no soy parte de lo que realmente se quiere que es encontrar a Loan. No quería entorpecer, yo no hice nada, simplemente acompañé a una persona a hacer su trabajo, no veía que aportaba algo. Nunca se me ocurrió acercarme”.

“Me sentí mal porque también soy papá y me duele que esté perdido Loan. Quiero saber qué pasó. Lo que más quisiera es que el niño esté vivo. Yo eso no escuché. Quiero que se lo encuentre con vida”, finalizó.

La declaración de Laudelina en la noche de aquel viernes marcó un punto clave en la investigación por la desaparición de Loan. La detenida aseguró ante la Justicia provincial que el nene había sido atropellado por el excapitán de navío Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava. Sostuvo también que lo habían subido desvanecido a la camioneta Ford Ranger blanca y se lo habían llevado.

Sin embargo, en su segunda indagatoria Laudelina reconoció que la versión del accidente era falsa y que Codazzi y Pellegrini la habían amenazado y le habían dado dinero para que instalara la versión del accidente. Su hija Macarena ratificó sus dichos.

Luego de que la Justicia descubriera a través de las pericias tecnológicas que Catalina, la abuela de Loan Danilo Peña, había eliminado 34 llamadas de su celular, la mujer acusó a Laudelina, su hija y la tía Loan, de haber sido ella quien borró el contenido. Catalina fue citada por la jueza Cristina Pozzer Penzo luego de que tuvieran acceso a su celular.

Aquel 13 de junio, la abuela del niño de 5 años mantuvo una conversación durante 9 minutos con un contacto desconocido. "No sé si eran mías, porque yo lo puse a cargar. Nadie me usó el teléfono", manifestó la mujer mayor, que de manera inmediata apuntó a su hija Laudelina como quien le eliminó las conversaciones: "Lo hizo porque se llena la memoria y no entran las llamadas".

Tras ser consultada sobre si sabe utilizar el celular Samsung modelo GSM GT, Catalina manifestó a Crónica: "Yo contestaba las llamadas, pero nada más. Tengo que marcar los números".