Sandra fue asesinada de un tiro en el pecho cuando iba a visitar a su mamá en la localidad bonaerense de Ciudadela. La principal hipótesis apunta a un robo porque se llevaron la cartera de la mujer, pero también se barajó la posibilidad de un crimen por encargo, aunque la hija de la víctima lo desmintió. Buscan una camioneta para dar con los asesinos e intentar esclarecer el caso.

“Esto fue un robo. A mi mamá le quisieron robar, hay cámaras que lo muestran y se ve eso. Mi papá la deja en la esquina de la casa de mi abuela y se fue, ella se fue caminando a la casa de mi abuela, no llegó a tocar el timbre y le quieren robar porque aparece una camioneta blanca, se resistió y le pegaron un tiro en el pecho", narró entre lágrimas la hija de la víctima en un video que subió a las redes sociales.

Sandra Boaglio (53) fue atacada ayer en el cruce de las calles Juan Muñoz y Alianza, en Ciudadela en el partido de Tres de Febrero. Eran las 17.30 cuando un hombre se acercó a la víctima y, aparentemente, le quiso arrebatar la cartera. La mujer se habría resistido y le pegaron un tiro en el pecho.

Sandra fue atacada cuando fue a visitar a su mamá en Ciudadela.

Un vecino, que fue testigo del ataque, corrió al homicida que se subió a una camioneta utilitaria Fiat Fiorino y escapó. Por eso los agentes de la Estación de Policía Departamental Tres de Febrero y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín intentaban identificar en videos de cámaras de seguridad el vehículo para llegar al ejecutor del disparo y el cómplice, que conducía.

Aunque, como aún se está en plena etapa de investigación, no se descartan otras hipótesis.

Los vecinos contaron que la camioneta estuvo estacionada en la zona unas horas antes del ataque. Un hombre que vive enfrente del lugar del crimen describió al atacante como una “persona de contextura chica, chiquito, de metro y medio".

La hija de Sandra negó que se haya tratado de un femicidio (o crimen por encargo) y criticó que "se digan cosas que no son" y "barbaridades de su padre sin saber que detrás hay una familia destrozada".

"Sé que se va a hacer Justicia para que descanse en paz porque cuando los encuentren quiero que se pudran en la cárcel y, por más que no me sirva eso porque no me la va a devolver, ella va a descansar en paz", agregó llorando. En otro posteo recordó a su mamá “con la sonrisa que tenías todos los días. Vivías alegre por todo, y si se venía algo abajo tratabas de resolverlo, eras única y perfecta”.

Sandra era madrina de un comedor, según contó una amiga en las redes sociales. “Un corazón enorme, sin maldad, excelente madre y amiga. Por favor que se haga justicia, no puede quedar así esto. Te quiero y así va a ser siempre y me quedo con los mejores recuerdos. Que en paz descanses”, posteó Joana.

Los asesinos aún están prófugos.