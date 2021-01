La muerte del financista: el relato del testigo, la carta suicida y su mala fama

Nadia Galán / Leonardo Nieva

Exequiel Mercado Zuliani (34) era operador bursátil y financista, pero no tenía buena fama: hacía varios meses que lo perseguían con escraches por presuntas estafas ejecutadas por él y su familia. En las últimas semanas había decidido abandonar su actividad en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde se mostraba muy activo en cuestiones vinculadas al mundo financiero.

Mercado Zuliani apareció este jueves ahorcado en la ducha del baño y su muerte -para algunos inesperada- disparó automáticamente un sinfín de teorías. Sin embargo, los primeros indicios recolectados por los investigadores indicarían que se quitó la vida, aunque por ahora nadie se anima a descartar otras hipótesis.

El financista vivía en Puerto Madero, en un departamento del exclusivo Complejo La Porteña, ubicado en Martha Salotti al 400.

En principio, se presume que murió ahorcado. Si bien los investigadores aguardan el resultado de la operación de autopsia, el cuerpo no presentaba signos de violencia, lo que permitiría suponer que no fue forzado a colgarse. Además, los investigadores hallaron en el lugar cartas de despedida, que están siendo analizadas por especialistas para determinar si efectivamente son de su autoría. En una de ellas, supuestamente, le pide perdón a su familia.

Mientras tanto, los detectives buscan reconstruir cómo fueron sus últimas horas. ¿Estaba deprimido? ¿Tenía antecedentes suicidas? ¿Había recibido amenazas? ¿Tenía problemas económicos?

Testigo clave. Antes de morir, Mercado Zuliani estuvo acompañado por un amigo, que fue el que precisamente lo encontró sin vida en el baño del 1ª E. Y el que dio aviso al 911. Ese amigo se llama Roberto Carlos Castaño, tiene 41 años y solo figura como testigo en la causa.

Según las fuentes consultadas, Castaño les contó a los agentes de Prefectura, que llegaron al lugar junto a personal del SAME, que minutos antes estaban “bebiendo algo” hasta que en un momento el financista entró al baño. Como no salía comenzó a llamarlo y, al no obtener respuesta, decidió golpear la puerta. Cuando finalmente entró se encontró con el cuerpo de su amigo ahorcado en la ducha.

El testigo agregó que hablaron de negocios porque la víctima le había ofrecido trabajar con él.

El fiscal Eduardo Rosende, a cargo de la investigación, ordenó secuestrar del interior del departamento algunas valijas y todos los celulares y dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos.

Desde la fiscalía remarcaron que “se trata de un hecho reciente sobre el cual todavía no se puede tener información suficiente como para efectuar conclusiones “.

Por ello, esperan que la operación de autopsia arroje resultados certeros. En especial de la causa y la hora de la muerte.

Otro punto importante para avanzar en la investigación está relacionado con el análisis de las cámaras de seguridad del complejo y sus alrededores. Los detectives buscan saber si ingresaron más personas al departamento o si hubo movimientos extraños en las últimas horas.

Acusaciones por estafas. Mercado Zuliani había sido denunciado por estafas. En redes sociales lo mencionan como estafador, “lacra” y lo acusan de “robarle todos los ahorros”.

Erica, por ejemplo, publicó en enero pasado un posteo en el que alertaba sobre el supuesto accionar de Zuliani en la provincia de La Rioja. También acusó a los padres de éste. “Entre los tres estafan gente en todo el país aprovechando la vida de lujos que siempre aparentaron tener y que hoy en día sustentan con lo que roban a gente honesta y trabajadora. No es justo que estos tipos se manejen como les da la gana y sigan haciendo desastres en todo el país”, escribió la joven en un grupo de Facebook.

La víctima del presunto accionar estafador de Mercado Zuliani indicó que le mandaba audios y mensajes informándole sobre las operaciones que realizaba con el dinero que Erica le había dado para invertir. Luego ella averiguó que en el banco en el que decía trabajar “desconocen la existencia de esta larva”.

Además, destacó que “dejaron Río Grande, donde vivieron muchos años, porque estafaron a medio mundo, dejaron tendales en Córdoba, Buenos Aires, Chilecito, Entre Ríos, etc. Esto tiene que terminar, no quiero que nadie más caiga en las redes de estos tres sinvergüenzas y sufra lo que yo estoy sufriendo. Me robaron los ahorros de una vida de trabajo”.

Erica no fue la única en denunciarlo. Tras este posteo, Zulma también contó su historia. “Hace cuatro años fui estafada junto a familiares y conocidos por esta misma lacra y perdí todos mis ahorros”.

Según el relato de esta mujer, el financista creció en Río Grande, Tierra del Fuego. Allí se conocieron porque el acusado jugó con sus hijos. Por eso era una persona de su confianza. “Un buen día de visita en mi casa, ya viviendo en Buenos Aires, me comenta que trabajaba en un banco muy importante y se dedicaba a la compra y venta de acciones, haciéndome ver que los intereses que producían mensualmente eran superiores a los que me otorgaba el banco donde tenía un plazo fijo”, relató y continuó: “Confié, le entregué todos mis ahorros, me fue entregando ‘recibos’ mensuales donde constaba cómo crecía mi capital. Nunca me percaté de que jamás puso una firma. Cuando lo necesité y se lo pedí, desapareció sin dejar rastro en Buenos Aires y jamás me contestó llamadas, Whatsapps, Messenger”.

Una deuda de 400 millones de pesos

L.N.

Los distintos testimonios recabados por los investigadores del caso coinciden en un punto: Exequiel Mercado Zuliani estaba acorralado por las deudas.

Los testigos que declararon en la causa aseguraron que estaba muy preocupado e incluso uno de ellos aportó un dato revelador: el financista tenía que cancelar deudas por 400 millones pesos antes del martes próximo. Obviamente, todo indica que no contaba con ese dinero.

Mercado Zuliani era egresado de la UADE y en los últimos años había creado varias firmas vinculadas a los negocios.

Una de ellas es DMZ Group, que se dedicaba a “la administración por cuenta de terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados con títulos de crédito, títulos valores públicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos comisiones, consignaciones y asesoramiento”.