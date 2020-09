"La otra Nair": tiene 20 años y está detenida, acusada de matar a puñaladas a su ex novio

”No tenés perdón de Dios”. El hermano de Martín Espíndola, el joven de 22 años asesinado en junio pasado cuando fue a visitar a su hija de ocho meses en la ciudad de San Nicolás, desparramó su dolor en un sentido mensaje que publicó en su cuenta de Facebook. Así se refirió a su ex cuñada y principal acusada por la muerte de su hermano: Lourdes Nair Trenkner (20).

Es que a tres meses del brutal homicidio, la investigación dio un giro inesperado con la detención de la ex novia de la víctima. En base a nuevos testimonios, careos y distintos elementos de prueba que fueron incorporados a la causa, la fiscal de instrucción, Verónica Marcantonio, pidió la detención de la joven.

En un primer momento la pesquisa había apuntado contra el nuevo novio de Lourdes Nair, Nazareno Biscaro (22), porque el 15 junio pasado, a las 19, enfrentó a Martín cuando se presentó en la casa de la calle José de La Torre al 100, en el barrio 12 de Marzo.

Esa tarde, la joven acusada y su actual pareja discutieron con la víctima y se trenzaron en lucha. En medio de la pelea Martín recibió un puntazo en la zona intercostal y apareció tirado en una zanja. La discusión, que había comenzado en el interior de la casa terminó en la calle, a la vista de todos.

Martín fue trasladado al hospital San Felipe de San Nicolás. En el camino perdió mucha sangre. Le habían perforado el intestino, pero también presentaba un corte superficial en el pómulo. Los médicos de guardia no pudieron hacer mucho. Y al poco tiempo reportaron su muerte.

Como primera medida, la Justicia ordenó la detención de la pareja de Lourdes, aunque nunca se llevó a cabo porque su defensa presentó la eximición de prisión. El joven fue imputado por el delito de “homicidio simple” pero en la indagatoria aseguró que era inocente. Si bien aceptó que participó de la pelea, dijo que no apuñaló a Martín e incriminó directamente a Lourdes.

“En un principio se habían tomado declaraciones testimoniales que sindicaban a Nazareno Biscaro, que estaba en el lugar de la pelea, como autor material del homicidio, pero como desde un primer momento declaró que él no había sido, que quien había apuñalado a Espíndola fue la chica, es que realicé nuevos careos entre las personas que lo habían sindicado a él”, explicó la fiscal Marcantonio, en declaraciones al diario El Norte.

“De los testimonios –agregó Marcantonio– pudimos deducir que, si bien existió una pelea previa entre Biscaro y Espíndola, la que le acertó la puñalada fue Lourdes Trenkner, que era la ex pareja, con la que tienen un hijo en común. En el momento en que le dio el corte la situación ya estaba relativamente calmada, por lo que cuesta entender por qué lo mató, ya que no sucedió en el fragor de la pelea”.

La fiscal no solo pidió la detención de la joven, sino que además exigió que allanen su domicilio, donde finalmente secuestraron dos cuchillos que serán peritados para determinar si uno de ellos fue utilizado para cometer el asesinato.

Problemas de pareja. Según fuentes judiciales, Martín y Lourdes mantenían una tensa relación desde que se separaron. La joven lo había denunciado por violencia de género, lo que le valió una medida de restricción de acercamiento (ver aparte).

Pese a ello, la víctima fue hasta la casa de su ex pareja con la intención de ver a su hija. De hecho, ingresó a la vivienda con el consentimiento de Lourdes, pero cuando vio al actual novio de la joven reaccionó de manera violenta.

En un primer momento, un testigo acusó a Biscaro. Dijo que el novio de Lourdes lo hirió con un pedazo de botella. Sin embargo, los forenses entendieron que la herida mortal no había sido provocada por un vidrio sino por un cuchillo. De acuerdo a las fuentes, el joven terminó por confesar que mintió en su declaración por temor a sufrir una represalia de parte del papá de Lourdes, que tiene antecedentes por robo.

“Los testigos la vieron a ella con un cuchillo y algunos también la vieron dando la puñalada. Si bien hubo una pelea previa entre Biscaro y la víctima, la que lo termina matando fue la ex pareja”, señaló la fiscal.

Agustín, el hermano de la víctima, reclamó justicia y un castigo ejemplar para la acusada. “Me dejaste sin mi otra mitad, a toda mi familia destrozada. Lo mataste como a un perro y lo dejaste tirado. Hoy pido que se haga justicia para que te pudras en la cárcel”, escribió con bronca en su cuenta de Facebook.

Sobre su hermano muerto indicó que era “bueno y humilde”. “Quiero que pagues cada gota de lágrima que derramamos todos los que amábamos a mi hermano”, reclamó.

Se negó a declarar pero seguirá presa

Lourdes Nair Trenkner (20) hizo uso de su derecho a no declarar. La joven de 20 años fue trasladada este jueves a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de San Nicolás pero se negó a ser indagada por la fiscal Verónica Marcantonio, que ahora la acusa por el delito de homicidio.

Previo al asesinato, la acusada había denunciado a la víctima por violencia de género. Por esa razón, un tribunal de familia dictó una restricción de acercamiento que evidemente la víctima no cumplió.

Según pudieron reconstruir los investigadores, el joven ingresó en la casa de su ex pareja con su consentimiento pero terminó discutiendo violentamente con el actual novio de la chica. La familia de la acusada alega que el joven fallecido “era una persona violenta” y que Lourdes “le temía”.

La misma fiscal, en una entrevista con el periodista Pablo González, contó que Espíndola le pidió a la pareja de su ex que se fuera porque él no era el padre, pero este no aceptó y empezaron a pelearse.