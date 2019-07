Ladrones entraron a robar a su casa y se llevaron a la perra

Hace cinco días que Micaela busca a su perra. Desapareció el día en que ladrones ingresaron a su casa para robarles. Hubo armas, gritos, violencia. Mataron a un perro que estaba en el jardín para que no ladrara y, se cree, que se llevaron a la pequeña mascota de la familia. Con campañas en redes sociales y rastreando en distintos barrios, buscan a Mora.

Es una perra de dos años de raza Beagle. "Siempre está conmigo, me sigue a todos lados. Duerme conmigo. La tengo hace dos años y cuando la castré de chiquita le pusieron una C en la oreja", detalla Micaela en diálogo con PERFIL para ayudar en su identificación. "Más allá, que los perritos de esta raza tienen la misma carita, Mora es distinta. Tiene algo particular que yo lo puedo reconocer". Micaela recibió imágenes de animales con las características de la perra, pero asegura que ninguna de ellas se trataba de Mora.

La joven pegó carteles por el barrio, creo páginas en las redes sociales para viralizar la búsqueda. “Salgo todos los días a buscarla. Me metí en lugares feos para buscarla. En Calzada, Quilmes, Solano me dijeron que vieron a perritos parecido y que vaya a fijarme. Fui a todos lados. Había perros parecidos, pero Mora no era. Todos los días pego papeles por todos lados y respondo los mensajes”, relató.

El jueves pasado a las 3.30 de la madrugada, los ladrones ingresaron a la casa de Micaela en la localidad de Ministro Rivadavia, en donde vive con su familia, al sur del conurbano bonaerense. “Entraron a mi casa cuatro hombres armados, mucho no pudimos ver porque al sorprendernos inmediatamente nos taparon la cara. Uno de ellos tira mi puerta abajo con patadas, yo me encontraba durmiendo con mi perra como siempre, antes de taparme la cara, veo que mi perra sale corriendo por las escaleras. Nunca me pude imaginar que se la Iban a llevar".

Y la joven continuó: "Después del robo agresivo que tuvimos, después de haberme quedado diez minutos en mi casa, después de habernos atado a todos, después de que escuchamos que se iban, pudimos desatarnos y empezar a pedir ayuda a los vecinos”, posteo en la Facebook Micaela y lo acompañó con imágenes de Mora.

“Al salir vimos a mi perro más grande tirado en el piso, un labrador, y lo habían envenenado para poder entrar. Empiezo a llamar a Mora, mi perra, buscándola por todos lados y me di cuenta que no estaba”, explicó. Desde entonces la perra no aparece.