Lanzan convocatoria contra la inseguridad en Rosario

Santiago Baraldi

“Mami, me pegaron dos tiros”, fue lo último que escuchó Silvia Brulé, madre de Cristian Ángel, de 26 años, quien falleció en ocasión de robo cuando llegaba a su casa en la zona oeste de Rosario, el pasado 26 de noviembre. “Estoy destruida, con mucho dolor. Nunca creí que me podía pasar, habla mucho con mi hijo, que tenga cuidado. Ese día me vino a visitar y a la noche me llama para avisarme que le habían pegado dos tiros. Veo que el fiscal no hace nada, me piden testigos, me siento amenazada por todos lados. El Fiscal Gastón Ávila me prohibió que hable con el periodismo porque dice que entorpecen la investigación”, relató desesperada la mujer.

El relato de Silvia se suma, como el de tantos otros, que este año han perdido seres queridos producto de la inseguridad que ya se cobró 200 muertos en lo que va del año. Organizado por la Asociación Civil de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad de Rosario, se convocaran este viernes desde las 19 en la sede de Gobernación, Santa Fe y Moreno “para exigir justicia, nos vemos en la necesidad de impulsar una campaña que permita visibilizar los hechos de inseguridad que nos marcan como sociedad, cuyas víctimas quedan en total anonimato y sus familias en desamparo, creemos que es necesario darle a las familias la posibilidad de rendir homenaje a sus seres queridos asesinados”, explican los firmantes de la convocatoria, quienes proponen, además, que se pinte una estrella roja en cada lugar donde mataron a un ciudadano producto de la violencia.

Cristian Angel Brulé.

“Mi hijo se había comprado la casa hacía poco, él trabajaba desde los 14 años como mecánicos de motos, las compraba y vendía, dejó una hija de 8 años. No puede ser que yo me tenga que ocupar de la investigación, nadie hace nada. Pido que hagan el seguimiento de las cámaras y nada, encima el fiscal Gastón Ávila me amenaza con que no hable con los medios, ya no sé a quién recurrir. Pedí que revisaran las cámaras de la Av Provincias Unidas, ¿yo tengo que hacer de detective? No puedo estar buscando testigos, ¿por qué no se mueven ellos? Yo no tengo dinero, cuido a mi padre de 90 años, me ayudan mis hermanas, incluso me pusieron una abogada, una chica que le tengo que decir yo lo que hay que hacer. No es lógico”, agregó Silvia.

Los casos de inseguridad que son moneda corriente en Rosario. Las balaceras, sicarios que recorren las calles impactando tiros en viviendas para amedrentar es parte de la postal. Al acto de esta tarde comprometió su presencia, Alejandro Espósito, papá de Tiziana, quien el pasado 14 de septiembre, recibió un impacto de bala en el cráneo mientras lavaba los platos. Dos sicarios en moto pasaron por la cuadra a los tiros y uno de ellos dio en la adolescente. También, serán parte del reclamo de Justicia familiares y amigos de Sebastián Cejas, 38 años, otro caso que indignó a los rosarinos.

Sebastián "Oso" Cejas

El Oso, como se conocía a Sebastián, junto a su mamá, habían llevado a su padre al Hospital Español, donde se realizaba un tratamiento de diálisis, la noche del 21 de septiembre. Mientras esperaban fueron abordados por cuatros sujetos que los hicieron bajar del vehículo a ambos. Sebastián se resistió y en el forcejeo recibió un tiro que lo dejó tirado en la vereda junto a su madre. Los delincuentes huyeron con su auto. Después, ante la inacción de la policía y la justicia, fueron su hermano Fernando y amigos quienes se ocuparon de ir a la escena del crimen, encontrar las vainas servidas, de buscar en las cámaras de seguridad, e insistiendo ante la justicia para encontrar a los responsables. Finalmente fueron detenidos dos de ellos en distintos allanamientos.

En tanto, el gobierno de la provincia de Omar Perotti, quien hace un año asumió bajo el lema de campaña Paz y Orden, sigue sin poder controlar la inseguridad en Rosario y Santa Fe, según atestiguaron los familiares de las víctimas. Y critican: "Quien criticaba la mala gestión del socialismo en este tema, afirmando que él iba a ponerse al frente de éste flagelo, hoy las cifras de muertos y heridos desnudan no solo su inoperancia, sino la del responsable de la cartera de Gobierno, Marcelo Saín, quien actúa de comentarista y no va al fondo del problema, que en muchos casos, es la propia policía que él dirige".

Viernes 04/12 - 19hs #ArgentinaDuele #RosarioDuele en simultáneo con varias Provincias hacemos una manifestación pidiendo #JUSTICIA Y #SEGURIDAD Sumate en Sede Gobernación Rosario (Santa Fe entre dorrego y moreno) pic.twitter.com/DoK7dPSCEq — Asociación Familiares Y Víctimas De La Inseguridad (@Vfyvinseguridad) November 30, 2020

Desde la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inseguridad, en su comunicado para la convocatoria de hoy expresan que “hay muertos de los que no se habla porque no conviene que se vean. ¿Y si dejamos de ignorarlos? ¿Y si pintáramos en la vereda una estrella roja por cada víctima del delito? Son miles de historias y números de muertes que se quieren esconder bajo la alfombra del abandono. Las familias luchan en incansable soledad, con banderas de fotos y nombres de sus seres queridos porque el pueblo no los acompaña. Vivimos en una gran lotería, en un sálvese quien pueda, donde el que tiene la suerte de vivir en un barrio ‘un poquito mejor’, más iluminado, menos abandonado por los políticos de turno, cree tener menos chance de ser víctima del delito que un laburante que recorre seis cuadras al bajar del colectivo hasta su casa. Hay una realidad que nos golpea y nos las vendieron disfrazada: pedir por seguridad no está mal. No es verdad que es un reclamo solo de la clase media o alta. Los que no piden seguridad la contratan de forma privada. Somos nosotros, los laburantes, la gente común, la que arriesga cada día su vida por un mísero celular.”