‘Las otras Cecilia’ de Chaco: ocho mujeres más están desaparecidas

Cecilia Strzyzowski (28) lleva un mes desaparecida. La hipótesis de los investigadores apunta a que la joven fue asesinada en la casa del clan Sena y luego desintegraron su cuerpo prendiéndolo fuego. Se cree que parte de los restos –se están peritando para intentar obtener ADN para cotejar– fueron arrojados a la vera del río Tragadero, junto al dije con forma de cruz que fue reconocido por la familia de la víctima. Pero Cecilia no es la única joven desaparecida que hay en la provincia de Chaco: hay otras ocho. Fotos en blanco y negro y otras a color, pedidos de recompensa para quien aporte datos, años de misterio y la sensación de que “nadie las busca”.

“La causa está en la nada. No tienen nada para seguir una pista”, se lamenta Sofía en diálogo con PERFIL y sigue: “Pareciera que a mi hermana se la tragó la tierra”. Habla de Jemina Aguirre. Tenía 26 años cuando desapareció hace menos de dos años en la ciudad de Fontana, ubicada en el sudeste de la provincia chaqueña.

Lo último que se supo de Jemina es que se reunió con una amiga el 2 de diciembre de 2021. Después se le perdió el rastro. Unos días después, la pareja de la joven desaparecida se acercó a la familia para preguntar por su paradero, creyendo que estaba con ellos. No era así. Ahí radicaron la denuncia.

La pareja estuvo detenida pero “está libre porque no hay pruebas en su contra”, cuenta Sofía. Ella no cree en que esta persona esté involucrada, y armó su propia teoría del caso porque “la fiscalía no tiene nada”. Para ella, esa amiga tiene algo que ver con la ausencia de su hermana y sospecha que “alguien la tiene retenida”.

“La causa está en la nada. Cada dos o tres semanas mi hermana iba hasta la fiscalía y siempre le daban la misma respuesta: que no hay nada concreto. La Justicia nunca me explicó qué buscaron, qué hicieron como para tener esperanza en seguir esperando a Jemina”, explicó Sofía. Hay un ofrecimiento de recompensa de 2 millones para quien aporte información y permita orientar la causa.

Sofía fue una de las voces que se escucharon en la última multitudinaria marcha que encabezó Gloria Romero, la madre de Cecilia. Allí la mujer dio lugar para que familiares de otras personas desaparecidas de la provincia visibilizaran su caso.

Además de Jemina y Cecilia, en la página oficial de “personas desaparecidas y halladas” del gobierno chaqueño figuraban hasta ayer otras cincuenta personas. Del total, nueve son mujeres. La búsqueda más antigua es la de Yanina Tschannen. Tenía 33 años cuando se la vio por última vez hace casi 23 años en la plaza San Martín, en la localidad de Charata. Los casos más recientes son los que se sumaron este viernes: Marcelina Iturri (23) y Ana Iturri (3).

Vanesa Pérez tenía 33 años cuando sus familiares la vieron por última vez. Esto ocurrió hace cuatro años. En aquel momento sus padres contaron que su hija salió de la casa en Resistencia a las 19.30 y no regresó más. Mientras que a Natalia Gómez se le perdió el rastro hace diez años.

En enero pasado la agencia oficial de noticias de la provincia informó que “la policía continúa con los trabajos investigativos para hallarla”. El padre de la mujer de 39 años, entonces, radicó la denuncia de búsqueda de paradero en 2018. Dijo que no sabía nada de su hija “desde hacía cinco años”. En ese momento, se activó el protocolo de búsqueda y se dio intervención a las unidades de Trata y de Búsqueda de Personas. Hasta ahora no hay novedades de ella.

El caso de Maira Benítez (18) se convirtió en un documental. La joven desapareció en 2016 y desde entonces su familia no sabe dónde está su cuerpo. Pero el caso tiene un detenido por “homicidio simple”, aunque nunca se reveló qué fue lo que pasó.

El 17 de diciembre de 2016 Maira subió al auto de Rodrigo Silva y fueron hasta un campo donde el condenado trabajaba como peón rural. Se cree que allí la mató, pero el cuerpo nunca apareció. Tres años después un lugareño halló un cráneo y le dijeron a la madre de Maira que se trataba de su hija. Antonia Morán desconfió porque no se pudo obtener ADN de esos restos, y luego un análisis exhaustivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó sus sospechas. Ese cráneo correspondía a un hombre.

Nueva marcha por justicia

Hoy se cumple un mes de la última vez que se la vio con vida a Cecilia Strzyzowski. El registro que se tiene de ella es la imagen de una cámara de seguridad de las 9.16 de aquel día cuando la joven ingresa junto a su pareja César Sena (19) al domicilio de sus suegros, los piqueteros Marcela Acuña (51) y Emerenciano Sena (59). De esa casa no volvió a salir con vida. Estas tres personas fueron procesadas este jueves por el asesinato de la chica y otras cuatro por “encubrimiento agravado”.

Para recordar a su hija y pedir justicia por ella, Gloria Romero encabezará hoy a las 14.30 una marcha desde la rotonda del peaje Resistencia-Corrientes. El objetivo es dirigirse hasta el puente interprovincial.

Familiares de víctimas de violencia de Corrientes harán el mismo recorrido a la inversa para culminar ambas manifestaciones en el puente donde colocarán cintas y pañuelos rosas como símbolo de “unir a las dos provincias en búsqueda de verdad y justicia”.