El periodista Marco Antonio Centurión viajó el domingo pasado para cubrir el partido por la definición del ascenso, donde Aldosivi derrotó 2-0 a San Martín de Tucumán, pero en la previa fue detenido por error por la Policía bajo el argumento de que pesaba sobre él un pedido de captura por una causa relacionada a la explotación sexual infantil. Poco después la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la noticia en sus redes sociales, pero el trabajador de prensa fue liberado cuando se confirmó la confusión.

"Gracias al programa Tribuna Segura, atrapamos en Rosario a Marco Antonio Centurión, un criminal que violó su arresto domiciliario en Tucumán", había señalado la funcionaria mediante un posteo en la red social X. "Este prófugo, buscado por difusión de pornografía infantil, fue recapturado en una rápida acción de nuestro equipo, y llevado de inmediato donde debe estar: ¡Tras las rejas!", añadió en su mensaje, en el que adjuntó una foto del momento de la detención de Centurión -con su cara censurada- pero mencionó su nombre completo.

"Nuestra misión es clara: cero tolerancia contra estos criminales. Seguimos firmes en la lucha", sostuvo Bullrich en la publicación que se hizo viral y fue comparada con la películas "El secreto de sus ojos", donde un hincha acusado de asesinato es detenido por las autoridades por ir a ver un partido del club de sus amores.

El joven que trabaja para un medio partidario no llegó a ver el inicio del encuentro en Rosario ya que fue trasladado al Servicio Penitenciario, donde ordenaron que quede a disposición de la Justicia bajo estrictas medidas de seguridad y reforzando el cumplimiento de su condena. "Me tuvieron detenido dos horas; me pusieron en un chanchero con todos los presos comunes", explicó más tarde a la prensa.

"Se acercan para decirme que estaba en libertad, que había sido una confusión de papeles, que yo no tenía ningún pedido y que no le debía nada a la Justicia", comentó, al mismo tiempo que se quejó de la publicación realizada por Bulrich, que al menos al cierre de esta nota continúa presente en las redes sociales de la Ministra de Seguridad.

"Yo estaba seguro que no tenía ninguna causa abierta, ni cuentas pendientes con la Justicia. Nunca me avisaron el delito por el que me detuvieron antes de llevarme, que es el primer derecho que tiene un acusado", puntualizó Marco. Además reveló que es diabético tipo 1 y que en el "calabozo le quitaron su insulina y sus pertenencias", y contó que pasó las horas sin comer alimentos ni tomar nada.

También se quejó al asegurar que lo dejaron "varado en Rosario", ya que su colectivo había pasado y a pesar de haber recuperado sus pertenencias no tenía dinero.

Además, al ser liberado tenía decenas de mensajes en su teléfono celular por el posteo en la plataforma ex Twitter de la ministra de Seguridad. "Yo no entendía por qué. Resulta que Patricia Bullrich, vulnerando totalmente el principio de inocencia, donde toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, había publicado un tuit donde me acusaba de estar prófugo desde 2022 y de que lideraba un red de pornografía internacional".

"También dijeron que sabían de mi fanatismo por San Martín de Tucumán y que habían montado ese operativo para detenerme", sentenció. Por último, aseguró que nadie le pidió disculpas y solo le llegaron a decir que fue un error de papeleo entre el juzgado tucumano y el de Nación. "Bullrich todavía no eliminó el tuit en el cual sale mi nombre y apellido. En algunos medios hasta publicaron mi documento, mi dirección", cerró.

En las redes sociales los usuarios criticaron a la ministra y recordaron que hace unos días había publicado información sobre el presunto decomiso de un cargamento de cocaína que resultó ser talco para pies, por el cual una persona pasó 21 días en la cárcel.

