La escalada de tensión entre la barra brava de Boca y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo un nuevo capítulo este domingo, cuando la ministra comparó la barra de Boca con "los narcos de Rosario", los acusó de regirse por "la ley de la mafia", y amenazó: "estamos en guerra contra todas las organizaciones criminales" .

Las declaraciones de Bullrich ocurren luego de que se filtrara un audio del líder de la barra de Boca, Rafa di Zeo, en el que el se lo oye quejarse por una resolución del Ministerio de Seguridad en la que, tras los incidentes ocurridos en La Plata durante el partido entre Boca Juniors y Gimnasia, se impide la admisión a la cancha por dos años a Fabián Kruger y Fernando Gatica, lugartenientes de Di Zeo.

“Por medio de la Resolución 1140-2024, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad resolvió aplicar, a partir de esta medianoche, la ‘Restricción de Concurrencia Administrativa’ por dos años, a barras de Boca Juniors que fueron identificados como partícipes en los graves incidentes ocurridos el pasado 23 de octubre", anuncia el comunicado oficial.

“Son como los narcos de Rosario”

Horas antes de la declaración televisiva, la ministra publicó en su cuenta de X (ex Twitter) la decisión de denunciar penalmente a Di Zeo por sus declaraciones. “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”, dice el tuit.

Bullrich hace referencia a un audio que se conoció del barra en el que critica la sanción del Ministerio de Seguridad. En él, se oye a Di Zeo quejarse de que, sin los barras afectados en el estadio, habrá "quilombo", luchas de poder, e incluso podría haber muertos, ya que Kruger y Gatica son quienes controlan la hinchada. Además, amenaza con iniciar una "guerra".

“Lo que dice Di Zeo es que él lo que quiere es ser el garante en el manejo dentro de la cancha, es lo mismo que Rosario, donde las bandas narcotraficantes quieren dominar el territorio y la ley que rige es la ley de la mafia”, criticó la Ministra durante una entrevista televisiva este domingo.

Riquelme intervino en los incidentes en el partido Boca-Gimnasia por la Copa Argentina.

El audio de Rafael di Zeo

“El problema es que yo los necesito a ellos adentro, son los pibes que van y meten pechera por todo. Para que no se arme quilombo los mando a ellos, a ellos los respetan. Si no están ellos van a tener quilombo, van a empezar a pelear por el poder los pendejos hasta que tengas un apuñalado y una boleta dentro de la tribuna. ¿Después quién se va a hacer cargo?”, comienza el audio del líder de la barra de Boca.

Luego, Di Zeo explica a su interlocutor que hubiera preferido una negociación en lugar de la resolución que impide a sus lugartenientes ingresar al estadio, incluso ofreciendo chivos expiatorios para culpar por los incidentes: “Antes de hacer algo me tenés que decir ‘mira, tengo que meter tres derecho de admisión’ y yo te doy los nombres y lo sacas en todos lados. ¿Sos boludo? Hacen las cosas al revés. Si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, que lo haga de esa manera”.

Durante la segunda parte del audio se hace referencia al periodista deportivo Gustavo Grabia, conocido por sus trabajos de investigación sobre las barras y la violencia en el fútbol, e incluso amenaza directamente a Franco Berlín, director de Seguridad Deportiva. “Nosotros vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer quilombo, le vamos a pegar a los de ministerio. Cuando enganchemos a Berlín en Puerto Madero va a cobrar”.

El audio concluye con la amenaza: “¿Quiere que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra”. La reciente respuesta de la ministra no parece apuntar a calmar las aguas, sino a todo lo contrario.

