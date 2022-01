Los cuatro relatos de Nahir: de su declaración como testigo a las tres versiones del asesinato

Nahir Galarza (23) acusó a su papá por el asesinato de Fernando Pastorizzo (19) y descolocó a más de uno. ¿Es parte de una estrategia judicial para obtener algún beneficio? ¿O una confesión tardía que rompe un pacto de silencio familiar?

Desde que fue detenida en la ciudad de Gualeguaychú, el 29 de diciembre de 2017, la joven modelo dio varias versiones sobre un mismo hecho. ¿Cuál es la verdadera? Ese día, horas después de que asesinaran a su ex novio, Nahir declaró por primera vez. Lo hizo a las 10.10 de la mañana ante los fiscales Lisandro Beheran y Sergio Caffa.

“Me enteré por teléfono”. Nahir no estaba imputada por el homicidio. La habían citado como testigo porque era una de las últimas personas que había estado con la víctima. Lo primero que dijo fue que había estado con Fernando la noche anterior, pero aclaró que ella no era su novia. También aseguró que se enteró de su muerte porque la llamó la mamá de Fernando y hasta aportó un dato que buscaba desviar la investigación.

“Me enteré del fallecimiento de Fernando porque me llamó la mamá de él, Silvia Mantegazza, hace una hora o una hora y media más o menos, que lo habían encontrado fallecido me dijo”, señaló.

Esto dijo sobre la relación con el chico: “Yo lo conocía a Fernando. Estuve con él desde hace cuatro años. Teníamos una relación sentimental, pero ahora estábamos peleados. Nos peleábamos todo el tiempo, pero nos veíamos algunos días, hasta la actualidad. Hoy lo vi a la noche, o sea ayer a las 23.30 hasta la madrugada, no sé hasta qué hora, era de noche. El último lugar en el que estuve fue cuando él se fue de mi casa, él andaba en moto, no sé cuál es, es la que tiene siempre. Estuvimos bien toda la noche, pero después nos peleamos y él se fue. En mi casa estaba mi mamá Yamina Krho y mi papá Marcelo, que es funcionario policial, y mi hermano de 16 años. Cuando él se fue no discutimos, él me dijo unas cosas y yo le dije otras y él se fue. Mis familiares no sabían que él estaba”.

Sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo dijo que Fernando nunca andaba por esa zona. “Yo sé que lo encontraron por la calle Del Valle, pero por el lugar donde lo encontraron nunca agarraba. El agarraba por la calle Del Valle derecho, conmigo nunca agarró por ese camino”, explicó.

Nahir también explicó que hizo después de las 5 de la madrugada, hora en la que Fernando fue asesinado: “Cuando él se fue yo me quedé despierta. Le mandé mensajes y llamadas de WhatsApp como a las 5 de la mañana, pero él no me contestaba. Primero le mandé mensajes y como no me contestaba lo llamé. El último que le mandé fue a las 05.52. Los dos nos teníamos bloqueados, pero ayer él me llamó y me pidió que lo desbloqueara para decirme unas cosas. Hablamos y quedamos en no vernos más”.

¿Cómo se enteró del crimen? “Después del último mensaje yo ya estaba acostada y me dormí. Me desperté con el llamado de su mamá a las 8.30 de la mañana. El andaba con otra chica, como siempre nos peleábamos cada uno andaba con quien quería. Sé que hablaba con chicas porque me mostraba las conversaciones. Novia no le conozco porque ni yo era su novia”, explicó.

Otro punto interesante de su primera declaración, que ahora cobra relevancia, es lo que dijo sobre su padre. Por ejemplo, aseguró que Marcelo Galarza fue el último de la familia que supo del crimen de Fernando.

“Mi papá trabaja en Gualeguay. Se fue hoy a la mañana temprano. Yo lo alcancé a ver. Se fue en auto, un Gol blanco, como a las 7 de la mañana. Yo me quedé despierta desde que se fue Fernando y me levanté cuando mi papá se fue y después de eso me dormí”, recordó.

“Mi papá –amplió– sacó el auto de la cochera que alquila a la vuelta de casa, lo guarda ahí toda la noche. Él normalmente desayuna y se va. Mi papá se enteró después que yo. Mi mamá se enteró por otro lado. Justo cuando me venía a decir yo justo cortaba de hablar con la mamá de Fernando”.

Sobre el final de su declaración, los fiscales le preguntaron si quería agregar, quitar o variar algo de lo declarado. Y esto respondió: “Yo me enteré de que el arma con la que lo mataron a Fernando era de policía. Yo sé que Fernando tenía un compañero de la escuela que tiene el papá o un tío o un pariente que era policía, porque él siempre le contaba cosas que ocurrían en la ciudad. No sé si era amigo. Sé que era compañero, pero nunca me dijo su nombre”.

“Soy yo la responsable”. Nahir regresó a su casa, pero a las 22.42 volvió a declarar como imputada del crimen. Y confesó con lujo de detalles cómo mató a ex novio. Así se transcribió su declaración en la causa: “Cuando Fernando salió de su casa ella iba atrás en la moto, que la persona que le disparó fue ella, que lo hice con el arma de su papá la cual estaba arriba de la heladera, donde la pone siempre, la saco sin que lo sepa, como dije los dos disparos los hice con esa arma de fuego, luego di la vuelta a la manzana y me fui caminando a mi casa, dejé el arma en su lugar sin que mi padre se diera cuenta y me fui a acostar, aclarando que la llamada que hice a Fernando porque quise, aclaro que mi familia no tiene nada que ver, ni mi madre ni mi padre, soy yo la responsable del homicidio”.

Para comprobar que fue ella la que mató a Fernando, Nahir hizo una descripción exhaustiva sobre cómo se gatilla con la pistola. “Se saca primero el seguro y luego se agarra arriba, se tira para atrás y se suelta, y con eso está lista el arma”, le dijo a los fiscales.

En el juicio oral en el que fue condenada a prisión perpetua declaró durante dos horas. Pero no aceptó responder preguntas del tribunal. Fue el 25 de junio de 2018. Aquella vez se quebró en varios tramos. Planteó situaciones de violencia de género, pero no se hizo cargo del crimen: dijo que fue un accidente.

Esto dijo sobre el momento en el que se produjo la muerte de su ex novio: “(Fernando) Venía manejando con una sola mano. La moto se empezó a tambalear y tuvo que agarrarla con las dos manos. En ese momento me agarré de él y le saqué el arma. Se la saqué solamente. Nos caímos los dos para el costado. Enseguida, cuando me alcanzo a levantar de nuevo, quedé aturdida. Esos fueron los dos disparos. Fueron dos segundos nada más. Fue todo rápido. Se me puso la mente en blanco. No sabía qué hacer, porque estaba él ahí y el arma de mi papá en el medio. Nunca me había imaginado una cosa así”.

“No me podía quedar, pero tampoco me podía ir –explicó sobre lo que hizo después de los disparos–. Me fui a mi casa y estaba todo igual. Todos estaban durmiendo. Yo sabía, por supuesto, que Fernando había recibido un disparo. Pero el otro no se veía. Estar herido no significa que te vayas a morir. No me imaginaba. No tenía noción. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza que iba a morir. Me enteré cuando me llamó la mamá. Se me paró el corazón, porque me llamaba ella. Ahí me enteré lo que había pasado. Me preguntó si había estado con él y ahí me dijo que había fallecido”.

“Ninguno de los dos tuvo tiempo a nada. Fue un accidente”, aseguró aquella vez. “Todos los días tengo la culpa de haber agarrado el arma y no haber dejado que las cosas pasaran de otra forma. No me imaginé nunca que las cosas hubieran pasado así. Nada más”, explicaría más adelante.

“Fue papá”. Esta semana, y para sorpresa de muchos, su abogada Raquel Hermida Leyenda denunció a Marcelo Galarza, padre de la joven, como autor del “homicidio agravado” en perjuicio de Pastorizzo y por “violencia de género” contra su propia hija. Lo hizo luego de que este jueves la chica le contara en la Unidad Penitenciaria N° 6 de Paraná –donde cumple la condena a prisión perpetua– que ella no había matado a Fernando, sino que había sido su padre. “Yo no maté a Fernando, fue papá”, le dijo en su cuarta versión de lo que pasó en la madrugada del 29 de diciembre de 2017.

“Nahir no está bien y me pidió que viajara urgente a Paraná”, explicó la abogada después de presentar la denuncia que también acusa por encubrimiento a los ex defensores de su clienta, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, y al ex fiscal Sergio Caffa, e incluye otra grave acusación por abuso sexual infantil contra el tío paterno de Nahir.

“Me siento culpable, pero no responsable”

Desde que fue detenida, Nahir Galarza (23) habló con muy pocos medios, aunque solo una vez accedió a una entrevista televisiva. Fue para el programa El Diario de Mariana de Canal 13.

La joven condenada a perpetua habló durante horas. Respondió todos los temás e insistió con la teoría de los disparos accidentales que planteó durante el juicio.

Sobre lo que recuerda de la madrugada en la que murió Fernando dijo: “Nada, no tenía nada en la mente. Si me preguntás cómo hice para llegar a mi casa, no me acuerdo. Era una bola de nervios. Recién tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido”, le dijo a la conductora.

“No nos tendríamos que haber visto ese día”, amplió sobre aquella madrugada de diciembre de 2017. Y luego aclaró que “piensa en Fernando”. “Me siento culpable porque más allá de todo lo que pasó conmigo, él era una persona y tenía casi mi misma edad. ¿Si me sentí responsable de lo que pasó? Te diría que no”.