Los perversos detalles del caso Corazza: fotos de abusos en un celular y un nene en un hotel

El contenido de la causa por corrupción de menores que llevó a prisión a Marcelo Corazza, el productor televisivo y primer ganador de Gran Hermano, es realmente perturbador. Las dos víctimas que motorizaron esta investigación aportaron los nombres de los principales implicados y relataron una historia de abusos que supuestamente comenzó hace más de veinte años, y que contiene fragmentos escabrosos.

PERFIL accedió a las pruebas que el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones tuvieron en cuenta a la hora de avanzar contra los cuatro principales sospechosos, allanar sus domicilios y ordenar sus detenciones.

Además del productor que estaba trabajando en la versión 2023 de GH, permanecen detenidos Francisco Rolando Angelotti, Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet. Los cuatro están acusados por los delitos de explotación sexual y corrupción de menores.

Los sospechosos de formar parte de esta organización se negaron a declarar. Corazza no aceptó responder preguntas en la indagatoria y solo se limitó a decir que no tiene “nada que ver” con la acusación.

“Quiero decir que no tengo nada que ver con esto; estoy pasando por el peor momento de mi vida; no puedo creer que esté pasando”, aseveró. Sobre el resto de los acusados, dijo que no los conoce y aclaró que sus abogados le sugirieron que no declarara hasta poder ver bien la causa.

“Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios”, señaló.

Pese a que el productor lo negó, en la causa se lo relaciona con Francisco Angelotti, el misionero señalado como líder de la organización. Concretamente, lo vinculan con un episodio ocurrido en 2001, precisamente el año en el que se hizo famoso por su participación en el reality show.

Al parecer, Angelotti estaba con dos de las víctimas en su casa. Le dijo a una que tenía “alguien que lo quería conocer”. El denunciante se negó, pero el imputado terminó convenciéndolo. “Le dijo que hiciera el intento, que lo iba a cuidar y que si no quería no iba. Así fue como se dirigieron los tres a la plaza Miserere. Al llegar, se colocaron ambos autos a la par y del otro bajó la ventanilla Marcelo Corazza”, se indica en la causa.

Según el expediente, “la víctima 1 se sintió atraída por la situación ya que recientemente (Corazza) había resultado ganador del reality Gran Hermano. Ello lo llevó a pasarse a su rodado. Corazza condujo hasta Costanera Sur. Estacionó el auto, se desnudó y se masturbó delante del menor mientras lo miraba. El niño solamente se desnudó. Una vez que Corazza hubo eyaculado, se bajó del auto y se fue. Retornó al auto de Angelotti, quien lo aguardaba en el mismo lugar”. Ese chico, de acuerdo a la investigación, tenía 12 años.

Fotos y menores. La investigación revela muchos más detalles escabrosos que involucran directamente a Angelotti, el único de los cuatro acusados que tiene antecedentes por abuso sexual, y el supuesto nexo del productor de Gran Hermano.

Uno de ellos menciona la presencia de un menor de 9 años al que supuestamente llevaron a un albergue transitorio. Según el denunciante, “un día de verano (cuya fecha no es posible identificar) el imputado (por Angelotti) llegó a la quinta de Castelar de la familia de la víctima 2. Lo hizo acompañado de un menor de no más de 9 años con acento misionero. Los tres se fueron a un albergue transitorio y tuvieron sexo entre los tres. Esta víctima dijo recordar ‘la colita de bebé’ del otro niño”, se indica en la causa.

Otro dato que surge del expediente señala que el presunto cabecilla guardaba gran cantidad de fotos de abuso de menores. Las dos víctimas coincidieron en destacar que Angelotti “les facilitó una cuenta de correo electrónico y su contraseña indicándoles que cuando quisieran podían abrirla y explorar su contenido para satisfacción personal”. “Se encontraba lleno de carpetas con fotos de pornografía infantil (abuso de menores)”, dice el escrito al que tuvo acceso este diario.

Entre las pruebas reunidas hay varias horas de escuchas telefónicas de los años 2022 y 2023 que complican la situación procesal de Andrés Charpenet y Francisco Angelotti. En una de ellas, el presunto líder da a entender que mantiene relaciones con un chico de 16 años, aunque refiere que la relación se inició cuando tenía 15, y que se esfuerza “pacientemente en aflojarlo para que el niño acceda”.

“Cuando habla de él (por el menor) con otras personas se refiere al ‘baby’, de quien se jacta por ‘haberlo hecho acabar dos veces’”, señala el escrito sobre una supuesta conversación realizada el 23 de diciembre del año pasado a las 13.14. Los que hablan serían Angelotti y Charpenet.

En otra charla –registrada el 1° de febrero de 2023 a las 20.32–, el misionero le cuenta que estaba “en pleno jaleo con el baby” cuando entró a la casa. Que no pudo terminar y “que lo tenía desnudito”.

Para los investigadores, que en las próximas horas deberán resolver la situación procesal de los cuatro detenidos, los episodios descriptos en el expediente “denotan –en principio– la permanencia en el tiempo de un idéntico modus operandi”: “Esto es la creación de una estructura destinada a reclutar menores de edad (y mayores) en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros.

Una prisión federal mientras se resuelve la preventiva

Marcelo Corazza y los otros tres acusados, Francisco Rolando Angelotti –sindicado como líder de la organización–, Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet, pasaron la quinta noche detenidos.

Desde el lunes hasta el jueves estuvieron demorados en las alcaidías 4 bis, 1 bis, 1 y 15, a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Tras las indagatorias, el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones dieron orden para que fueran enviados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), mientras definen su futuro.

El único de los cuatro detenidos que tiene antecedentes es el misionero Francisco Agelotti.

En el año 2005 fue imputado por “los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores en concurso ideal para encausar el procesamiento bajo la figura delictiva de estupro”, en un hecho aparentemente ocurrido en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones.

De acuerdo al diario Primera Página el supuesto líder de la organización estuvo preso en la Unidad Penal VI de Procesados, pero finalmente la causa fue archivada.