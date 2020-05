Masacre de Monte: las familias recordaron a las víctimas en un emotivo documental

Realizaron un emotivo documental para recordar a las víctimas de la “Masacre de San Miguel del Monte”, a un año del trágico hecho. Cuatro jóvenes murieron y una menor sobrevivió tras una persecución policial a tiros que terminó con el auto en el que circulaban los chicos impactando contra un acoplado. Las familias pidieron justicia.

A raíz del aislamiento obligatorio por el coronavirus el acto, a un año de la masacre de Monte fue virtual. El documental se transmitió por las plataformas Facebook Live y YouTube de la Comisión por la Memoria y participaron las familias de las víctimas.

La iniciativa fue convocada bajo la consigna "Acto a un año de la masacre de San Miguel del Monte. Proyectamos documental homenaje a Camila, Danilo, Gonzalo, Aníbal, Rocío", en referencia a los cuatro fallecidos y a la única sobreviviente del hecho.

Habló Rocío, única sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte

“Era una persona que siempre te sacaba una sonrisa”, dijo sobre Anibal su mamá. “Me avisaron que había tenido un accidente y el 23 de mayo cuando llegué me dijeron lo que había pasado. Tenía miedo de que los otros papás culparan a Anibal de haber matado a los chicos. El papá de Danilo me dijo: ‘Anibal no tuvo la culta, a los chicos los mataron’. Ahí me tranquilicé un poco”, recordó la mujer.

Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal fueron las víctimas fatales. Rocío sobrevivió.

“Me despertó la mamá de Rocío y me preguntó dónde estaban las nenas. Le contesté que estaban acá durmiendo y me dijo que no, que habían tenido un accidente. Pensé que se había caída de la bicicleta…”, recordó Yanina, la mamá de Camila, ese terrible día.

“Nos cambió la vida para siempre”, aseguró la mamá de Rocío, la única sobreviviente. “Tratamos de ser fuertes, aunque estemos hechos 'pelota' por dentro”, sintetizó la mamá de Danilo con respecto a lo que sienten los papás de las víctimas. Las familias reconocieron también el compromiso de los habitantes de Monte que colaboraron para que lo sucedido no pasara como un accidente y se conociera la verdad.

La causa está próxima a ser elevada a juicio oral, con 23 imputados, entre efectivos de la comisaría local, peritos de Policía Científica y el ex secretario de Seguridad de esa localidad bonaerense.

En abril pasado, el fiscal de Instrucción Lisandro Damonte dispuso el cierre de la "etapa investigativa" y que los informes con los resultados de las últimas medidas de prueba se incorporen por secretaría por cuestiones de "celeridad y economía procesal" y debido a la "complejidad" de las actuaciones.

En la causa se investiga la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14); y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13), la única que sobrevivió a la tragedia.

Por el hecho los expolicías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez están procesados con prisión preventiva por "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa".

De acuerdo con la acusación, estos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta 3.

Qué roles cumplieron los policías acusados por la masacre de San Miguel del Monte

En tanto a los ex policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco y José Alfredo Domínguez se les imputó el delito de "falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Además, por encubrimiento agravado se les dictó la prisión preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y al ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.

De todos ellos, sólo Genaro y Bianco fueron excarceladas; en tanto que hay otro efectivo de Monte que recibió la falta de mérito, aunque sigue imputado.

Damonte acusó también a otros ocho policías de la seccional local, entre ellos al comisario, por falsedad ideológica y encubrimiento agravado e imputó pero por incumplimiento de deberes de funcionario público a tres peritos de la Policía Científica de Cañuelas.

Paralelamente, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata hay una causa conexa por presunta violación de los deberes de funcionario público que se le sigue a la intendenta de Monte, Sandra Mayol, y al jefe de Bomberos.

