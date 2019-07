Habló Rocío, única sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte

"Me acuerdo de cosas que son importantes para la causa", dijo Rocío Quagliarello en la primera entrevista que dio tras ser dada de alta. Pasaron más de dos meses desde que la joven y sus amigos fueran víctimas de una persecución policial en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, en la que murieron cuatro de sus amigos. "No tengo miedo a declarar", dijo, aunque sabe algo que prefiere todavía no contar.

Rocío viajaba junto a sus amigos Camila López (13 años), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez, el único mayor de edad entre los chicos, cuando el coche en el que viajaban, el 20 de mayo pasado, chocó contra el acoplado de un camión estacionado en la colectora de la ruta 3, tras una persecución policial. Todavía no se conocen los motivos del seguimiento, del que solo sobrevivió Rocío.

“Siempre nos encontrábamos en la plaza y salíamos a dar vueltas, a pasear”, contó Rocío a Telenoche. “Ese día estábamos con Cami sentadas en una plaza, pasaron en el auto los chicos [Danilo y Gonzalo] en el auto de Aníbal y nos convencieron para ir a dar una vuelta". "Danilo, Gonzalo y Camila eran mis amigos, con los que pasaba la mayoría del tiempo", relató la joven, quien contó que todavía no puede mover uno de sus brazos aunque ya no siente dolores fuertes.

“Me acuerdo una cosa pero no la quiero contar. Me acuerdo algo de mi amigo Gonzalo”, dijo Rocío. "Cuando me desperté no me acordaba de nada, me lo contaron unos días antes de venir a Monte, pero mientras estaba internada no sabía. (Nunca pensé) que la Policía podía hacernos daño. Confiábamos en ellos, no teníamos miedo". En la causa un total de 12 agentes de la policía y el secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, permanecen detenidos. Otros cuatro agentes fueron apartados de sus cargos.

