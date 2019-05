La dura historia de Rocío, la única sobreviviente de la persecución policial

por Ayelén Bonino

Rocío es la única sobreviviente del brutal incidente en el que murieron cuatro jóvenes de entre 13 y 22 años en San Miguel del Monte. Mientras que la localidad bonaerense quedó convulsionada y siete policías fueron detenidos, la chica de 13 años sigue internada en terapia intensiva —con “un estado crítico” y pronóstico reservado— en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Llegó el lunes 20 de mayo en una ambulancia derivada del hospital Hospital San Roque de Gonnet, en La Plata, tras la persecución en la que murieron Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez. Según pudo saber PERFIL, su madre, Loana, casi no se despega de su lado y no pierde las esperanzas.

Adrián Quagliariello es tío de Rocío. y espera novedades de su sobrina desde San Miguel del Monte. "Somos una familia humilde. La mamá está allá. Viajan las tías para estar con ella. Pusimos urnas en los negocios de la ciudad para juntar dinero porque la situación está muy complicada para estar viajando. Movilidad no tenemos", contó en comunicación telefónica a PERFIL.

El relato de Quagliarello sobre lo que vivió en la madrugada del lunes es estremecedor: "Yo vivo a una cuadra del lugar del accidente. Escuché los tiros, me levanté, escuché la explosión de un impacto y después del impacto escuché dos tiros más. Me levanté y fui a ver. Levantaron todo enseguida, no esperaron a la Policía Científica. Perimetraron todo y en un ratito había como 20 policías. Decían que no eran chicos de acá y que habían estado robando. Al otro día a la mañana cuando me levanté me enteré que era mi sobrina y compañeros de mi nena. Todos eran conocidos", lamentó.

Adrián es hermano del padre de Rocío, que falleció también en un choque de auto cuando tenía 22 años. Sobre el estado de su sobrina, dijo a este medio que "ella está en un estado muy delicado, estamos esperamos un milagro". Además cuestionó el desempeño de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el caso: "Acá la Policía siempre hizo abuso de autoridad con los chicos. Nadie quiere hacer nada porque es un pueblo y nos conocemos todos", sostuvo.

De acuerdo al último parte médico, la preadolescente está "mecánicamente ventilada" y presenta un "cuadro de sepsis", que es cuando el cuerpo tiene una fuerte respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. "(Rocío) está sedada y corre riesgo su vida. Tiene politraumatismos graves, ambos pulmones sufrieron el impacto, al igual que el cerebro. El cuadro requiere todo tipo de soportes porque ella sola no puede sostener ese estado”, agregó este jueves en conferencia de prensa Gabriel González VIllamonte, director ejecutivo del Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Quienes eran los chicos que murieron en San Miguel del Monte

La noche de la tragedia, la chica le había pedido permiso a sus padres para quedarse a dormir a la casa de Camila, su amiga y compañera de colegio, con la que compartía el aula junto a Gonzalo y Danilo. "Las escuché cuando se reían en la cocina, a las carcajadas, las escucho todo el tiempo hasta que me dormí porque estaba cansada. No sé en qué momento salió, lo que sí sé es que no tenía pensado irse, no sé qué travesura hicieron", relató Yanina Zarzoso, madre de Camila, en declaraciones a Radio Con Vos. La madre de Camila asegura que las chicas se sentaron en la parte de adelante de su casa para conectarse al wifi de un vecino y que cuando estaban allí -cree- pasó con su auto uno de los amigos y se fueron con él a dar una vuelta por la plaza.

Mientras Rocío lucha por su vida, los cuerpos de Gonzalo y Danilo fueron enterrados este jueves en el cementerio de la Ciudad. La ceremonia contó con la presencia decenas de adolescentes que se montaron sobre sus skates e hicieron una “corrida” por la Plaza Alsina, a modo de homenaje, con estrofas de rap y la concentración de cientos de vecinos. No obstante, la tensión que se vive en San Miguel del Monte sigue en alza: según relató un vecino a PERFIL, la sensación es de una ciudad que “se encuentra militarizada”, con la presencia de “más de una decena de camiones de Infantería” apostados frente a la intendencia y “motos con doble tripulante que recorren el pueblo”.

El pacto de silencio para ocultar la tragedia de San Miguel del Monte

"Estamos cansados y queremos una respuesta, pero no le hacemos caso a la presión de la policía y a la intendencia que metieron como doce camiones de Infantería y gente armada por todos lados", relató en comunicación telefónica. "Hay motos motos con dos tripulantes con palos que andan por todos lados, acelerando como generando un clima violento, buscando la reacción de alguien o bien amedrentando porque mucha gente recién empezó a declarar. Imaginate, en estas condiciones la gente tiene mucho miedo", concluyó.

El caso. Aníbal Suárez, Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone y Camila López fallecieron en la madrugada del lunes 20 de mayo, tras chocar contra un camión cuando paseaban en un Fiat 147 por la colectora 9 de Julio cerca del kilómetro 111 de la Ruta 3. En un principio, la Policía Bonaerense informó que habían "embestido" porque "escaparon a toda velocidad" de un control policial. Los vecinos mostraron su repudio a la versión oficial con una protesta que fue reprimida. Tras días de confusión, el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó que uno de los chicos tenía una bala en un glúteo y que el auto en el que viajaban tenía "orificios" de arma.

Siete policías fueron detenidos por el hecho este jueves 23 de mayo, luego de que en uno de los cuerpos de los chicos se encontrara una bala compatible con un arma 9 milímetros. Se trata del capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, que participaron del hecho, y los oficiales José Alfredo Domínguez, el oficial Mariano Ibáñez, Manuel Monreal, Cristian Righero y Juan Gutiérrez.

