San Miguel del Monte: la conmovedora carta de la madre de una de las víctimas

La vida de Yanina Zarzoso cambió para siempre a las tres de la madrugada del martes 21 de mayo cuando la despertó un llamado en el que le decían que su hija Camila López había tenido un accidente.

Camila era una de los cuatro jóvenes que perdió la vida en la tragedia de San Miguel del Monte. El grupo viajaba en un Fiat 147 y chocaron contra un camión. En un principio, la policía informó que habían "embestido" porque "escaparon a toda velocidad" de un control. Luego se descubrió que uno de los chicos tenía una bala en uno de sus glúteos y que los efectivos trataron de ocultar qué fue lo que sucedió realmente esa noche.

Zarzoso escribió una conmovedora carta en la que manifestó la frustración que siente ante la pérdida de su hija y arremetió contras los policías que encubrieron los hechos.

“Cuando llegué al hospital me ocultaron la verdad. Me preguntaban una y otra vez cómo era Camila, para dejar pasar el tiempo. Estuve una hora esperando sin saber qué había pasado, mientras mi hija ya estaba muerta. Cuando me enteré, entré en un estado de shock del que todavía no salgo”, manifestó en un escrito que se publicó en el Facebook del sitio La Garganta Poderosa.

En Monte no estamos acostumbrados a vivir con miedo a las Fuerzas

La mujer expresó su malestar ante el encubrimiento de los efectivos de las circunstancias en las que se produjo el choque: “Las primeras horas quisieron instalar que los chicos habían robado y el choque había sido producto de una persecución. Juro que no entendía nada. No podía ser cierto, no había ninguna posibilidad. Pero dejaron correr esa versión, hasta que comprendimos que se trataba de la monstruosidad de la Policía”.

Luego, Zarzoso describió que recientemente la relación con las fuerzas de seguridad del pueblo se volvió más tensa. “Aunque acá vivíamos muy tranquilos, los últimos tiempos la Policía empezó a parar gente indiscriminadamente, y si no tenés documento te re cagan a palos. En Monte no estamos acostumbrados a vivir con miedo a las Fuerzas”, indicó.

Tras las autopsias en las que se comprobó que uno de los chicos tenía herida de bala, la mujer consideró que es “urgente” cambiar la carátula del expediente “No hay vuelta atrás, ¡no pueden esconder más lo que pasó! La Ayudantía, una vez que empezó a investigar, actuó bien y se dio cuenta que la Policía había intentado cubrir todo y mentido desde el primer momento”, afirmó.

El pacto de silencio de la policía para ocultar la tragedia de San Miguel del Monte

“Siento un vacío total en el cuerpo. Nunca creí vivir algo así. Hace 8 meses falleció mi hermana, no logro superar su pérdida y ahora pasa esto. Me la imagino dentro de ese auto desesperada por la persecución. Estamos destruidos, pero hay algo que me mantiene fuerte: necesito que se haga justicia por Camila. Tendré todo el tiempo del mundo para llorar, ¡y ya lloré un montón! Sé que la voy a extrañar toda la vida y que el dolor no lo voy a calmar jamás con nada. Hay algo que me dice, quizá es la voz de Camila, que me susurra “mami no hice nada”. Y no, no hizo nada. Pero yo voy a hacer Justicia por Danilo, por Gonzalo, por Aníbal, por Rocío ¡y por mi hija!”, concluyó.

Camila, de 13 años, iba a la Escuela Media de San Miguel del Monte. Esa noche, le había pedido permiso a sus padres para quedarse a dormir en la casa de su amiga Rocío. Pero como una travesura se fue a pasear en el auto de Aníbal Suárez con el resto de los chicos y falleció en el choque.

La carta completa:

“LA POLICÍA MINTIÓ DESDE EL PRIMER MOMENTO” * Por Yanina Zarzoso, mamá de Camila López, 13 años, víctima fatal en la... Publicado por La Garganta Poderosa en Jueves, 23 de mayo de 2019

B.D.N./FeL