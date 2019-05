El padre de una de las víctimas: "A los nenes los acribillaron y los levantaron como perros"

Danilo Sansone eraa uno de los cuatro menores que murió cuando iba a bordo del Fiat 147 que se estrelló contra un camión durante una persecución policial en San Miguel del Monte. Su padre habló de lo sucedido y pidió entre lágrimas que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encarcele a los responsables.

"Los nenes iban contentos en el autito, paseando despacito. El le pidió un ratito permiso a la madre para ir a dar una vuelta. Como no frenó les empezó a tirar tiros. El chico (por el conductor, de 22 años) se asustó y empezó a acelerar", contó Juan Carlos Sansone en diálogo con Luis Novaresio por Radio La Red.

"El comisario quiso tapar todo, me dijo que no había sido una persecución. Mintieron en todo momento. A los nenes los acribillaron, han hecho un desastre. Levantaron todo en cinco segundos, Luisito", detalló el hombre, quien reclamó que no permitieron que se hicieran en el lugar las pericias forenses necesarias.

El pacto de silencio para ocultar la tragedia de San Miguel del Monte

"Además cuando hay un cuerpo tiene que venir el forense y ellos levantaron todo en cinco minutos. Entiéndame lo que han hecho. Tiraban los nenes arriba de la ambulancia, no había ninguno con vida y los levantaron como perros. Ya para las 4 de la mañana no había nada", denunció entre lágrimas.

El hombre contó además que trabaja de changarín, y que todos los días "hacía 100 pesos y le daba 20 pesos a él para ir a la escuela". "Llegaba y me estaba esperando. Me pedía 'dame 20 pesitos viejito'. Los nenes acá se conforman con un baggio y un turroncito nomás".

En un primer momento, la Policía aseguró que los jóvenes murieron en un accidente de tránsito. La investigación dio un giro a la primera versión cuando el hallazgo de la bala en el cuerpo de uno de los fallecidos y las imágenes de las cámaras de seguridad obligaran a la Fiscalía a comenzar a investigar a los tres policías que los perseguían por falsificar las actas del hecho.

Familiares de las víctimas y vecinos de San Miguel del Monte reclaman justicia por los cuatro fallecidos.

Esa herida de una bala 9 mm en el glúteo de una de las víctimas, los orificios de disparos en la chapa del auto destruido tras la colisión y las imágenes son los principales indicios de la persecución desenfrenada que emprendieron agentes de la bonaerense el lunes por la madrugada. Los chicos "corrían por su vida", reveló a PERFIL un investigador el martes por la noche.

"Al policía lo conocía, lo cruzaba todos los días, vive a la vuelta de mi casa. Quiero que Patricia Bullrich lo meta preso por asesino. Si usted vio el video, vio cómo saca el cuerpo por la ventanilla para tirar", dijo Sansone, y reiteró en todo momento que sólo piden que se difundan los videos que muestran la persecución y que se haga justicia por la muerte de Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez. En el auto también viajaba Rocio Guagliarello, de 13 años, que se encuentra hospitalizada en grave estado.

El pacto de silencio de la policía para ocultar la tragedia de San Miguel del Monte

Dos de los uniformados detenidos son el capitán Rubén Alberto García, de 48 años, y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, de 26, que participaron de la persecución del Fiat 147 en el que viajaban los adolescentes.

En tanto, los otros efectivos detenidos son el oficial subinspector José Alfredo Domínguez; los oficiales subayudantes Mariano Ibáñez y Cristian Righero; y los oficiales Juan Gutiérrez y Manuel Monreal.

A.G./FeL