Persecución y muerte en San Miguel del Monte: vecinos y familiares marcharon por justicia

Vecinos de San Miguel del Monte marcharon este jueves en reclamo de justicia por la muerte de los cuatro jóvenes que chocaron el auto en el que viajaban cuando eran perseguidos por un patrullero. "Queremos justicia", señalaba una larga bandera blanca que llevaron algunos de los manifestantes, en su mayoría adolescentes, que acudieron al lugar con sus patinetas y cantaron rap, como una forma de homenajear a los chicos fallecidos.

"Necesito Justicia porque no puedo parar de pensar en mi hija en ese momento. Veo el auto, la foto de mi hija, al policía sacando medio cuerpo fuera del auto y me la imagino gritando. Me desespera saber que me llamaría y gritaría mamá”, contó Yanina Zarzoso, mamá de Camila López, de 13 años, una de las menores que falleció en el accidente, en diálogo con Radio Con Vos.

El pacto de silencio de la policía para ocultar la tragedia de San Miguel del Monte

Zarzoso reclama lo mismo que el resto de los familiares y allegados de las víctimas: justicia. El grito que unió a los vecinos de San Miguel del Monte esta tarde. La movilización comenzó a las 14.30, una vez finalizada la inhumación, y minutos después se concentró cerca del ingreso al Palacio Municipal, ubicado frente a la plaza Adolfo Alsina, donde un cordón policial custodiaba las escalinatas del edificio comunal.

La protesta se realizó sin incidentes y los vecinos, entre los que hubo muchos jóvenes, llevaron carteles y aplaudieron al enterarse de las siete detenciones que tuvieron lugar durante la jornada. En tanto, desde la agrupación Familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil convocaron a una movilización para este viernes 24 de mayo que irá desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. La marcha comenzará a las 17.

Quienes eran los chicos que murieron en San Miguel del Monte

El lunes por la madrugada, el Fiat 147 en el que viajaban Aníbal Suárez, de 22 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone y Camila López, de 13; y una chica también de 13 llamada Rocío, se estrelló contra un camión con acoplado estacionado sobre la Ruta 3 mientras era perseguido por un patrullero.

El auto se partió en dos pedazos desparramados a lo largo de unos 80 metros, y sólo sobrevivió Rocío, quien este jueves permanecía en grave estado en un hospital de la localidad de Florencio Varela. Según se informó, la menor tiene varios órganos comprometidos, aunque "los traumatismos craneoencefálicos y de tórax son los que requieren mayor atención".

San Miguel del Monte: el fiscal confirmó que la policía disparó contra el auto

"El cuadro es gravísimo y está en estado reservado como cualquier paciente que sufre el compromiso de varios órganos", explicó el director médico del Hospital El Cruce de Florencio Varela, Gabriel González Villamonte, en rueda de prensa.

Por el hecho hay detenidos siete policías. Se investiga su presunta responsabilidad en la muerte de los cuatro jóvenes, luego de que la justicia confirmara que uno de los fallecidos tenía un balazo en su cuerpo.

Dos de los detenidos son el capitán Rubén Alberto García, de 48 años, y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, de 26, que participaron de la persecución del Fiat 147 en el que viajaban los adolescentes.

En tanto, los otros efectivos detenidos son el oficial subinspector José Alfredo Domínguez; los oficiales subayudantes Mariano Ibáñez y Cristian Righero; y los oficiales Juan Gutiérrez y Manuel Monreal.

MS/ CP