Mató a una compañera del colegio en un hotel alojamiento

Una joven de 17 años que fue encontrada inconsciente y toda ensangrentada en un albergue transitorio de la localidad de Villa Atamisqui, en la provincia de Santiago del Estero, el lunes pasado, falleció en las últimas horas en el hospital donde permanecía internada, y por el femicidio detuvieron a un adolescente de la misma edad.

Se trata de Luciana Sequeira, quien había ingresado al hotel alojamiento con un joven, compañero de la escuela y más tarde fue encontrada brutalmente golpeada por el dueño del lugar.

Tras permanecer internada desde entonces en el Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital provincial, la joven falleció y las fiscales Jésica Lucas y Vanina Aguilera, ordenaron realizar la operación de autopsia.

Las fiscales además ordenaron detener al joven de la misma edad, y que según trascendió, es hijo de un policía del lugar.

Hasta la muerte de Luciana, el adolescente estaba imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, pero esa acusación seguramente cambiará por la de “homicidio agravado por violencia de género”.

Según se supo, el joven detenido estuvo con la víctima en el hotel alojamiento durante una hora más o menos y después él salió solo y se fue.

Esa situación fue la que llamó la atención del propietario del lugar, quien se dirigió hacia la habitación y golpeó la puerta, pero como no le contestaban, la abrió y encontró a la adolescente descompensada y totalmente ensangrentada.

En ese momento, el hombre llamó a la Policía y rápidamente intervino la fiscal Aguilera, quien dispuso la detención del sospechoso y allanamientos en su vivienda.

La joven ingresó al hospital con quemaduras posiblemente de cigarrillo en las piernas y en la espalda, además de una herida cortante en la zona genital, que le provocó una hemorragia.

Estaba previsto, antes de que se produjera el fallecimiento de la joven, que el detenido declarara el próximo lunes.

Este jueves las fiscales, junto a personal de Criminalística de la ciudad Capital, de la División Trata de Personas y División Homicidios y Delitos Complejos, fueron al hotel alojamiento en el que ocurrieron los hechos, en donde se realizaron pericias para avanzar con la investigación.

Los adolescentes eran compañeros del 5º año de la secundaria, pero varios testigos coincidieron en señalar que no eran novios.

Graciela Barraza, mamá de la víctima, contó que ella no estaba al tanto de una relación de su hija con el acusado. “Yo nunca he sabido nada, si tenía o no novio, todo me agarró de sorpresa; como ella siempre venía a la Capital, venía a la escuela, a hacer las compras, pero nunca lo hacía sola, siempre con alguien”.

“Ella era muy solidaria, ayudaba a todos en la ciudad”, señaló. “Para mí mejor sería que pague con la misma pena de mi hija, porque a mi hija no la voy a volver a ver más”, dijo.

Según datos publicados por el diario El Liberal, Luciana se convirtió en la décima víctima de femicidio en la provincia en lo que va del año. Ayer el pueblo de Villa Atamisqui, ciudad donde residía la adolescente con su familia, salió a las calles para exigir justicia.