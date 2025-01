No le permitieron renovar la licencia de conducir y reaccionó con violencia: amagó con agredir a los empleados con un matafuegos

El periodista misionero Mario Pernigotti increpó a tres inspectores de tránsito de la ciudad de Posadas, Misiones, y amenazó con agredirlos con un matafuegos luego de que no le permitieran renovar su licencia de conducir vencida. El hombre quedó detenido por violencia y amenazas.

El violento hecho comenzó cuando Pernigotti llegó al Centro de Evaluación Vial a bordo de su vehículo, una camioneta Nissan Frontier, para presentarse a rendir la prueba que le permitiera renovar su carnet de conducir.

Una vez en la oficina del lugar, los empleados municipales constataron que su licencia estaba vencida. Al no haberse presentado con la compañía de un conductor designado habilitado para conducir, los agentes le comunicaron que no estaba habilitado para realizar la prueba de manejo.

Ante la negativa, el periodista Pernigotti comenzó a gritar y se abalanzó sobre una de las empleadas, Rocío Lemes. Como consecuencia de la actitud amenazante del agresor, la mujer salió corriendo de la oficina para pedir ayuda.

A continuación, el hombre se acercó a Mario Alcides Molinas, otro de los empleados, levantó el matafuegos y amagó con pegarle mientras le gritaba. Lo mismo hizo con Vanesa Gómez, una tercera agente que intentó calmarlo, aunque fue en vano.

“A mí en un momento, se ve en las imágenes, me empujaba con la cabeza contra la pared. Ahí me decía que él después iba a volver y que yo me iba a quedar sin trabajo”, sostuvo Gómez en declaraciones a La Voz de Misiones.

El agresivo episodio, que ocurrió el pasado viernes 17 de enero por la mañana, quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y las imágenes se viralizaron en redes sociales esta semana.

Tras más de un minuto de violencia y amenazas, el hombre se retiró a bordo de la camioneta con la que había llegado al lugar y con su carnet vencido. De acuerdo con el testimonio de las víctimas del agresivo episodio, el sujeto salió del estacionamiento a toda velocidad.

“Yo pensé que no iba a volver a ver a mis compañeros. Tengo mucho miedo de encontrarme con persona así. Tengo una hija y no quiero que pierda a su mamá", manifestó Lemes.

Como consecuencia del amedrentamiento, Molinas realizó la denuncia a la policía y el Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del fiscal Juan Manuel Monte, ordenó la detención del periodista, que fue arrestado tras un allanamiento en su vivienda en el barrio de Alta Gracia.

La Justicia también determinó aplicarle una orden de restricción de acercamiento y contacto al periodista para que se mantenga alejado de las víctimas de su ataque, que quedaron en estado de shock tras el hecho.

La abogada de los tres denunciantes, Juliana Queiroz, brindó detalles de la agresión y confirmó que el agresor “amenazó de muerte”. A su vez, aseguró que el hombre tiene antecedentes y que serán investigados.

“Vamos a buscar Justicia para tres trabajadores humildes que se enfrentan a un hombre que se siente impune porque dice tener contactos con el Poder”, expresó en La Voz de Misiones.

Quién es Mario Pernigotti, el periodista misionero detenido por agredir a tres agentes de tránsito

Nacido en Eldorado, en la provincia de Misiones, Pernigotti cuenta con una doble tecnicatura en Investigación Socioeconómica y en Comunicación Social.

El periodista Mario Pernigotti

Actualmente se desempeña como periodista especializado en el sector agro en el medio local Periodismo Misionero. Además, tiene experiencia en radio y televisión.

En 2018 fue destacado por su trayectoria de más de 30 años en el periodismo local con el premio “Luis Alberto Pérez”, quien fue director del diario misionero El Territorio.

