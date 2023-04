“No le suministré drogas a nadie”, aseguró el empresario preso por la muerte en Recoleta

Franciso Sáenz Valiente (52) pasó su quinta noche detenido por la misteriosa muerte de Emmily Rodríguez (26), la joven brasileña que cayó al vacío desde la ventana de su departamento del barrio porteño de Recoleta, después de una fiesta privada con alcohol y drogas.

Este viernes 14 de abril, el empresario amplió su declaración indagatoria ante el juez en lo Criminal y Correccional Nº 31, Martín Del Viso, y el fiscal de instrucción Santiago Vismara. Lo hizo de manera virtual desde la Alcaidía 4 Bis (anexo) del barrio porteño de Barracas, donde se encuentra detenido, y aportó más detalles de lo que pasó en la madrugada del jueves 30 de marzo pasado.

Sáenz Valiente está acusado por los delitos de “homicidio agravado por femicidio, tenencia ilegal de arma y suministro de estupefacientes”. En su nueva declaración, reconoció que consumió distintas sustancias en el departamento de la calle Libertad al 1500, pero aseguró que no le suministró drogas a ninguna de las tres mujeres que estuvieron con él.

El acusado recordó que tomó cocaína y “tuci”, una mezcla de LSD y éxtasis que proporciona efectos alucinógenos y sensación de euforia, antes de que llegara su amiga Lía Figueroa Alves (36), y las brasileñas Juliana Magalhaes Mourao (37) y Dafne Santana.

De acuerdo a su versión, Lía llegó cerca de las dos de la madrugada y las otras chicas una hora más tarde. La droga siempre estuvo sobre una mesa.

Lía se retiró un rato antes del trágico desenlace, y minutos después le envió un mensaje de WhatsApp a su amigo. “Sácale el demonio al engendro ése. ¿Qué le pasó? ¿Se exorcizó? ¿Se transformó? No se entiende lo que pasó. No me explicaste nada. Malísimo. Una psiquiátrica demente. Te voy a visitar a vos y me tengo que fumar a una desquiciada. O sea, ¿de dónde la sacaste? Y la otra que es la amiga. Una más chapa que la otra. No sé de dónde mierda las sacás. Increíble cómo me tuve que ir de tu casa”.

Cuando el empresario recibió ese mensaje, la joven brasileña estaba muerta. Sáenz Valiente le respondió dos horas después. “Llamame cuando puedas Lía. Pasó algo terrible”, le dijo Sáenz Valiente por mensaje de audio.

“Lía, es terrible, se tiró por la ventana, no lo pude parar. Murió. Estoy roto por dentro. Te hablo después, estoy con la Policía acá”, sumó más tarde.

“¡No lo puedo creer! Lo que creo es que a esa mujer se le metió un demonio o un espíritu en ese momento. Fran, yo temí por mi vida. A la mina se le transformó la cara, pero zarpado. Yo me fui porque en cualquier momento nos mataba”, le respondió ella.

El mensaje de Lía refuerza la versión que, desde un primer momento, plantearon el empresario y Juliana, la otra testigo: que Emmily sufrió un brote psicótico.

Otro punto que se conoció esta semana, y que también favorece la situación del acusado, es la declaración de Héctor Di Salvo, el forense que participó de la operación de autopsia.

Entre otras cosas, aclaró que las heridas que tenía el cuerpo de Emmily eran compatibles con la caída que sufrió y destacó que no se hallaron “lesiones compatibles con abuso en sus genitales”. “Tampoco heridas compatibles con maniobras defensivas ante un ataque”, señaló.

“En ningún momento le suministró ni le entregó cocaína ni ‘tuci’ a nadie. Todos estaban tomando tragos y bailando, no estaba pendiente de eso”, explicó el abogado Rafael Cúneo Libarona, en declaraciones a la agencia Télam.

El letrado adelantó que la semana viene exigirá la libertad de su defendido porque entiende que hay mérito suficiente como para dictar su libertad.

Sáenz Valiente fue indagado por primera vez el sábado 1° de abril. Y siempre dio la misma versión: aseguró que Emmily sufrió un “brote psicótico”. Eso también le dijo a los agentes de la Policía de la Ciudad que en la mañana del 30 de marzo llegaron al edificio de la calle Libertad. “Estaba agresiva y buscó una ventana para tirarse al vacío”, señaló.

Además, explicó que intentó evitar que se tirara por la ventana y apuntó que la joven brasileña, a quien había conocido esa misma noche, lo mordió a él y a su amiga Juliana.

El 29 de marzo Emmily cenó en el restaurante Gardiner de la Costanera norte con Juliana y Dafne. Luego, fueron al bar Isabel de Palermo y finalmente al departamento de Sáenz Valiente.

Una de las principales pistas es que la joven consumió alcohol, cocaína, marihuana y tuci y sufrió un ataque de nervios, tras lo cual terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón del edificio.

La carta del acusado a los familiares de la víctima

“Lamento mucho el accidente de su hija”. Así comienza la carta de puño y letra que el empresario Francisco Sáenz Valiente escribió a la familia de Emmily Rodrigues.

El acusado permanece detenido desde el jueves 30 de marzo en la Alcaldía 4 bis (Anexo) de la Policía de la Ciudad de Buenos, ubicada en el barrio de Barracas.

En la nota manuscrita dice que la caída de la joven fue “accidental” y que él hizo “todo lo posible” para evitarlo.

“Lamento mucho el accidente de su hija”, reconoció el único detenido que tiene el caso.

La carta fue dada a conocer por su abogado Rafael Cúneo Libarona, quien lo asesoró este viernes en la nueva declaración testimonial que prestó ante el juez Martín Del Viso y el fiscal Santiago Vismara.

“Hice todo lo posible para evitar que salte por la ventana”, señaló el empresario, y continuó: “Fue una tragedia y llamé dos veces al 911 para pedir ayuda a la Policía”, para finalmente asegurar que él usó “toda” su “fuerza” para “salvarla” a Emmily y añadió que espera que se “aclare” su “inocencia”.



El caso

◆ Emmily Rodrigues falleció el jueves 30 de marzo pasado al caer desde el sexto piso de un departamento ubicado en la calle Libertad al 1500, en el barrio porteño de Recoleta.

◆ La joven de nacionalidad brasileña había participado de una fiesta privada que organizó el empresario Francisco Sáenz Valiente, junto a otras tres chicas.

◆ Cerca de las 9 de la mañana, el acusado llamó al 911 pidiendo ayuda porque supuestamente Emmily había sufrido un brote psicótico.

◆ Cuando la Policía llegó al lugar la chica estaba tirada en el pulmón del edifición.