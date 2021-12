Rechazaron el pedido de detención contra Fabián Gianola pero le dictaron una perimetral

Era sabido. Finalmente, Fabián Gianola no se presentó a declarar ayer ante la jueza que interviene en la causa que investiga una serie de denuncias por abuso. El propio actor lo había adelantado el jueves 16 de diciembre pasado en un video que compartió en sus redes sociales por expreso pedido de sus abogados defensores.

Gianola, de todos modos, recibió en las últimas horas dos noticias: una buena y otra mala. La buena es que la Justicia rechazó el pedido de detención que habían formulado los letrados que defienden a una de las víctimas. Y la mala, que le dictaron una restricción de acercamiento o perimetral de 200 metros.

La indagatoria iba a realizarse este viernes a la mañana, pero el actor decidió no declarar. En la audiencia, que se realizó de manera virtual, la jueza de instrucción porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano dio a conocer los cargos en su contra y en los próximos días hábiles deberá resolver si lo procesa o no.

El actor está acusado por siete presuntos casos de abuso sexual agravado y abuso sexual simple. Como primera medida, la magistrada rechazó el pedido de detención al entender que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa, pero le fijó una prohibición de acercamiento sobre la actriz Fernanda Meneses, una de las denunciantes.

Las denuncias. Meneses, que trabajaba con el acusado y durante muchos años mantuvo una relación de amistad, dio detalles del caso en una entrevista que brindó en 2018. “En medio de un ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”, recordó.

“Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después, Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron. Fue una tortura ese día para mí”, explicó.

Viviana Aguirre, otra de las denunciantes, contó esta semana en el programa Intrusos que Gianola “todo el tiempo quería el contacto físico”. “Empezó primero más verbal y después con el toqueteo del hombro, de la espalda. Yo en ese momento no lo veía malo. Pero después te tiraba el cuerpo encima, quería contacto físico, y eso sí me molestaba. No le toqueteás las partes íntimas a una compañera. Lo hablé con él y me dijo que era su forma de ser”, contó.

Aguirre y Gianola trabajaron juntos en radio Colonia en el año 2019, pero la locutora renunció un mes después por todas estas situaciones que detalla. “Me tocaba las piernas y me decía: ‘Hoy trajiste las piernas’. Después me dio un beso en la boca, y hasta mis compañeros se enojaron. Teníamos mucha impotencia y no sabíamos cómo manejar el tema”, reveló y agregó: “Otra vez, cuando una compañera estaba leyendo al aire, me toca mis partes íntimas. Y después se ríe”.

Sobre la declaración de inocencia del actor, Aguirre respondió que es lógico que lo niegue. “Lo va a negar siempre, pero están las pruebas y está la Justicia”, aseveró.

La respuesta. Frente a las acusaciones y el avance de la investigación, Gianola decidió realizar un descargo público en sus redes sociales. “Ante los hechos que son de conocimiento público y por medio de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas”, comenzó y agregó que no tiene “seis denuncias penales”. “Tengo dos unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron”, reconoció.

Luego, se negó a pedir perdón y así lo explicó: “Me dijeron si quería pedir perdón. Yo creo que cuando uno no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente, creo que no debo pedir perdón por algo que no hice”.

Gianola aseguró que una de las denunciantes lo “extorsionó durante seis meses”. “Me exigió dinero porque, si no, iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida, siempre con gente a su alrededor”, amplió.

Sobre el pedido de indagatoria, a la que finalmente no se presentó, respondió que la decisión de no declarar es por un pedido de sus abogados. “Estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros, las causas”, justificó.

Sus abogados, Federico Schumacher y Diego Onorati, difundieron un comunicado en el que responden sobre las acusaciones contra el actor y conductor de televisión. “Desde ya que nuestro defendido niega todas y cada una de las acusaciones, y su angustia verdadera a causa de las imputaciones implicará un daño de imposible reparación”, explicaron.

Para los letrados existe en la investigación “orfandad probatoria” y sostuvieron que las denuncias de la locutora Marcela Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses “tienen raíz en problemas de índole laboral, y por la mendacidad y falta de escrúpulos de personas que quieren conseguir dinero en forma irregular y prensa”.

Qué dicen los audios de la supuesta extorsión

Fabián Gianola no solo niega las acusaciones, sino que asegura que las denuncias tienen un trasfondo económico. En las últimas horas, circularon dos audios que sugieren esta teoría.

Uno de los mensajes, que fue difundido por el sitio Newsdigitales.com, es atribuido a Fernanda Meneses, una de las denunciantes en la causa.

“No sé adónde vas a llegar, pero yo llego al hueso, ya te dije. Por eso quiero hablar con vos porque no voy a soportar más una bicicleteada. Y ya no es amenaza, es una realidad. Estoy cansada y llegamos a este punto porque vos lo buscaste, así que me llamás o me atendés, pero no me tomes de pelotuda”, dice el audio.

El otro sería un mensaje que el primer abogado de la actriz le envió a Gianola hace dos años. “Estoy hablando con Fernanda, y está bastante nerviosa. Quiere hacer las cosas, está muy muy desesperada. Necesitamos solucionar este tema esta semana porque si no va ir a los medios y va a hacer un despiole bárbaro. Eso es lo que me está transmitiendo y por eso te mando este mensaje, para ver si podés acelerar todo esta semana y cerrarlo”, sugiere el supuesto abogado.