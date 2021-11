San Clemente: se negaron a declarar ocho de los nueve policías acusados de asesinar a Alejandro Martínez

Ocho de los nueve policías bonaerenses acusados de la muerte del hombre se negaron a declarar ante la Justicia en la causa que investiga el asesinato de Alejandro Nicolás Martínez (35) en una comisaría de San Clemente del Tuyú. La única agente imputada que brindó testimonio dijo que solo intervino en la detención de la víctima hasta que quedó ubicada en la seccional.

Los efectivos están imputados por el delito de “homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función”, al igual que los tres policías involucrados en el caso del crimen de Lucas González, según informaron fuentes judiciales.

Las últimas imágenes de Martínez con vida

En tanto, Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra también fueron acusados por el delito subsidiario de “tortura y abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según consignó Infobae.

Por su parte, Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo, están acusados, además de ser partícipes necesarios del homicidio, por el delito subsidiario de “omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte”.

Crimen de San Clemente: qué se sabe de la causa

Los nueve policías, que se encuentran actualmente detenidos por disposición de la Justicia de Garantías de Dolores, fueron desafectados de la Policía Bonaerense por la Dirección General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad Bonaerense. Ahora, la Justicia tiene un plazo de cinco días desde el momento de la detención, del pasado sábado, para determinar respecto de eventuales pedidos de excarcelación.

Los agentes están acusados por la muerte de Martínez, tras arrestarlo en el Gran Hotel Fontainebleau en la madrugada del jueves 18 de noviembre. La recepcionista del hotel había llamado a la Policía por disturbios por parte de la víctima, aunque afirmó que el hombre no se comportaba de manera agresiva. En consecuencia, los uniformados lo trasladaron a la comisaría 3°, donde luego fue hallado sin vida en el calabozo antes de las 2:00 de la mañana.

Descalzo y sin resistirse: así se llevaban detenido al hombre que murió en un calabozo en San Clemente

Crimen en San Clemente: La declaración de la única policía que habló

La agente declaró que intervino en la detención tras el alerta desde el Fontainebleau, ubicado en Calle 3 y avenida Costanera: “Estábamos recorriendo con mi compañero y por la radio se recibió un llamado de un masculino que ocasionaba disturbios”, narró.

Según contó la mujer, cuando llegaron al hotel, lo encontró junto a dos policías de la local y a dos empleados de la cocina en el descanso de la escalera hacia el sexto piso. “No se resistió a que lo levantemos y le pongamos las esposas, y en todo momento decía incoherencias: que había salido una mano por el colchón que le había pegado un tiro que lo perseguían”, relató

De acuerdo con el testimonio, Martínez fue trasladado hasta la comisaría, ubicada sobre la avenida San Martín, a 11 cuadras del hotel, y reveló que el hombre estaba “alterado” y que agredió “a patadas” a los tres oficiales que lo bajaron del móvil, Maximiliano Munche, Christian Rohr y Juan Carlos Pereyra, los acusados por el fiscal de golpear y asfixiar al hombre.

Luego, la agente dijo que se retiró de la seccional a seguir con su patrullaje. “Continuamos la recorrida, salimos los dos móviles a cubrir nuestra cuadrícula. Nosotros nos enteramos del deceso porque un rato más tarde nos piden que bajemos a la comisaría y nada más”.

San Luis: una pericia dice que fue estrangulada la mujer que murió en una comisaría

La autopsia y los dichos de Berni

Miguel Molina, el abogado de la familia de Martínez, anunció que pondrá un perito de parte para determinar “quién o quiénes lo mataron” mientras permaneció detenido. En declaraciones a la radio AM 990, el letrado explicó que “la autopsia determinó que tenía numerosas escoriaciones, golpes, fracturas y que no se trata de una muerte natural sino por causa de asfixia”

Asimismo, subrayó que los datos que posee la querella provienen de dichos de testigos, del horario de ingreso de Martínez a la comisaría y de la autopsia realizada al cuerpo.

Por otra parte, Molina consideró que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tuvo una “desafortunada frase al presentarlo (a Martínez) como un delincuente”, y al cuestionar el resultado de la autopsia porque no se hallaron lesiones en el cuello vinculadas a la muerte por asfixia. “Hay muchas cosas que no me cierran”, había dicho el titular de la cartera de Seguridad.

Muerte en calabozo de San Clemente | Berni pedirá otra autopsia: ”Nada de esto me cierra"

“No sé por qué el ministro se involucra en una investigación penal que está en pleno curso. Nosotros vamos a proponer nuestro perito de parte, pero la pericia está muy clara y es concluyente”, arremetió.

Cabe destacar que Brenda, la hija del fallecido, aseguró que le informaron que su padre había muerto de una sobredosis dentro del calabozo. “Me dijeron que estuvo internado dos veces y que murió de sobredosis. Mi papá no tenía problemas con las drogas. Nunca lo vi drogado”, dijo en diálogo con Crónica TV. También denunció que del celular de su padre “borraron todo, registros, conversaciones, fotos”, y que cuando ella llamaba, le cortaban.

En tanto, la causa fue remitida a la UFI 2 del partido de La Costa, su fiscalía natural, a cargo del fiscal Martín Prieto.

CFT/ff