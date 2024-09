Santa Fe registró la cifra más baja de homicidios en una década, según un informe oficial

La provincia de Santa Fe registró la cifra más baja de homicidios en una década, según un informe que analiza el periodo del 1° de enero al 25 de septiembre de este año, en el que hubo 132 homicidios dolosos y, de esa cifra, el 76% de los casos ocurrió en Rosario y la capital.

El informe fue elaborado por la secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos en conjunto con las divisiones de Informaciones de las 19 unidades regionales de la policía de la provincia. "En esos primeros 9 meses, el año con el mayor registro de muertes violentas fue 2014 con 326 hechos dolosos. Luego, siguen los años 2022 y 2023, con 308 y 302 casos, respectivamente", detallaron desde el Gobierno de Santa Fe.

De acuerdo a un cuadro comparativo, en esos primeros meses, los años que siguen al 2014, 2022 y 2023 son el 2015, con 298 homicidios; el 2016, con 293 homicidios; el 2020 con 282; el 2018, con 253; el 2019, con 247; y el 2017, con 211. Por último, se encuentra el 2024. A fin de año las autoridades tendrán que completar el estudio comparativo con los datos completos hasta diciembre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este resultado alentador representa una baja del 43,7% respecto del año anterior y fue celebrado por las autoridades provinciales, aunque sostienen que siguen con el ojo puesto en la inseguridad y el narcotráfico. El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, agregó que disminuyó la tenencia de armas de fuego.

"Bajó considerablemente la participación de los varones, se redujeron los homicidios en la vía pública y la cantidad de homicidios en contexto de criminalidad, delito organizado y economías ilegales. Estos son indicadores que nos permiten mejorar el diagnóstico para tomar mejores decisiones", dijo Santantito.

Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, expresó que "todos los dispositivos de prevención que hoy están funcionando en las calles tienen que ver con esta baja de los delitos, a través del trabajo de la policía, y de la Intervención Barrial Focalizada en el territorio, donde las distintas áreas del Estado trabajan de manera articulada".

Por último, el director de Política Criminal del MPA, Augusto Montero, señaló que "si bien los indicadores que observamos son alentadores, tenemos que seguir trabajando con la misma cautela para abordar esta problemática".

Sabina Frederic elogió la baja de homicidios en Rosario: “No sabemos qué están haciendo, pero tiene un buen resultado”

La ex ministra de Seguridad Sabina Frederic elogió esta semana la baja de las cifras de homicidios. “Hay que destacar que bajaron los homicidios de manera inédita, hace muchos años en Rosario que no hay esta baja. Están haciendo otra cosa, no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, pero evidentemente tiene un buen resultado”, dijo Sabina Frederic.

“Están haciendo cosas que no se hacían antes, porque Patricia Bullrich y Pullaro ya fueron ministros de Seguridad antes, no es que es gente nueva”, diferenció Frederic. “Antes no se ocupaban porque la respuesta era ‘se matan entre ellos’. No estoy queriendo echarle la culpa a nadie, el problema es la concepción”, analizó y sumó: “Antes se mataban personas que no importaban. Decían que se ‘mataban entre ellos’ (los narcos), yo recibí (ese comentario) de mi contraparte de Santa Fe. Era gente ‘asesinable’ y descartable”.

“¿Cuándo se frenó eso? En marzo, cuando Rosario se paralizó porque mataron a dos taxistas, un playero y empezaron a amenazar gente que ya no era gente ‘asesinable’. Ahí se pusieron las pilas para trabajar sobre los homicidios”, comentó en diálogo con Radio Con Vos.

“Empezaron a aparecer muertos que eran ‘propios’, en el sentido de que eran parte de mi sector social, algo que me puede pasar a mí”, indicó. “Eso le cambió el chip a Bullrich y a Pullaro, que ya habían sido ministros antes y tenían el mismo problema. Son realidades diferentes”, aseguró.

ML / ds