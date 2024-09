En pleno conflicto gremial en torno a Aerolíneas Argentinas, un fiscal elevó un pedido para el cerrar de la demanda penal presentada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contra el sindicalista aeronáutico Pablo Biró.

La denuncia de una de las ministras más fuertes del gabinete de Javier Milei surgió tras una serie de declaraciones realizadas por Biró. La semana pasada, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas había advertido que la situación en la aerolínea de bandera "iba a empeorar" en medio de la puja salarial con el Gobierno, lo que fue interpretado por Bullrich como una supuesta "extorsión y amenaza".

Qué dice el pedido del fiscal para cerrar la demanda de Bullrich contra Biró

La presentación judicial fue realizada por el fiscal federal porteño Franco Picardi y presentada ante el juez federal Ariel Lijo. Picardi argumentó que la denuncia carecía de fundamento y que las declaraciones de Biró reflejaban más bien un ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, especialmente en el contexto de un conflicto gremial.

El Gobierno y los trabajadores de Aerolíneas Argentinas están en conflicto por la demanda de mejoras salariales.

En tanto, el fiscal señaló que el delito de amenaza debe implicar un peligro real y futuro, lo cual, según su interpretación, no se daba en este caso. Resaltó que "las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión -que incluye el de peticionar ante las autoridades".

En esa línea, Picardi añadió que estas declaraciones se enmarcan en el reclamo por "derechos laborales y sindicales", fundamentales en el marco constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos.

El fiscal también hizo hincapié en la preocupación por la judicialización de conflictos sociales, sugiriendo que el derecho penal debe ser una herramienta utilizada únicamente cuando hay suficientes elementos que legitimen su aplicación. “El derecho penal debe ser únicamente utilizado cuando existan elementos suficientes que lo tornen legítimo”, concluyó.

Qué dijo Pablo Biró

Las declaraciones que originaron la denuncia fueron realizadas por Biró en medio de tensiones laborales en Aerolíneas Argentinas. "Esto se va a poner mucho peor. Cuando digo mucho peor no me refiero a los alcances de lo dañoso que puede ser una huelga. Lo que digo es que el Gobierno está jugando todas las cartas, muy fuerte y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía", expresó el sindicalista en una entrevista con AM 750.

Ante estas afirmaciones, el Ministerio de Seguridad consideró necesario presentar una denuncia penal, afirmando que las palabras de Biró generaban "serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolíneas Argentinas y en la seguridad de los pasajeros".

En el comunicado, la cartera dirigida por Bullrich también indicó que esas expresiones podrían ir más allá del ejercicio legítimo del derecho a huelga y podrían ser interpretadas como "amenazas extorsivas".

