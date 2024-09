El gobierno de Javier Milei avanza con un viejo anhelo: la privatización de Aerolíneas Argentinas. La medida, prometida en campaña, estaba incluida en el proyecto original de la Ley Bases, pero se quitó de la lista de empresas a liquidar por el rechazo opositor y el pedido de los gobernadores. Meses después de aprobada esa normativa, La Libertad Avanza vuelve a la carga en medio de las medidas de fuerza de la aerolínea y un supuesto aval en las encuestas.

José Rolandi, vicejefe de Gabinete, fue la voz más fuerte del gobierno nacional para impulsar la privatización de Aerolíneas Argentinas. “La coyuntura de lo que está ocurriendo hoy en el mercado aerocomercial nos dice que el momento para avanzar es este”, dijo el segundo de Guillermo Francos frente a los diputados del Congreso que lo escuchaban en el primer plenario para debatir los proyectos presentados por el PRO y la CC al respecto. “Estamos convencidos de que el Estado es un pésimo administrador de empresas”, añadió Rolandi.

PERFIL dialogó con miembros del Poder Ejecutivo y la coincidencia de avanzar fue tajante. En primer lugar "porque el presidente Javier Milei lo planteó en la campaña y ni bien asumimos. Es algo que nuestro votante pide". En segundo lugar, señalaron, "porque es una cuna de burocracia y está mal administrada". Por último, y quizás más polémico, "porque todas las encuestas nos marcan que habrá un acompañamiento a una medida como estas".

¿Están los votos para privatizar Aerolíneas Argentinas?

Según el Gobierno, salvo alguna "traición" de último momento, no debería haber problema para llegar al dictamen primero y luego a la sesión. "Fijate que el PRO y la Coalición Cívica están de acuerdo y difieren en detalles. Después veremos si vamos con Hernán Lombardi o Juan Manuel López. La UCR también está a favor, salvo contadas excepciones".

El Poder Ejecutivo sabe que contará con el rechazo absoluto de Unión por la Patria y la Izquierda. ¿Y el bloque de Miguel Pichetto? "Eso será una negociación banca por banca, no hay nada acordado ahí", agregó una persona clave del oficialismo a la hora de juntar los votos.

El diputado del Pro Hernán Lombardi abrió el juego al señalar que “estamos acá para iniciar un camino y ese camino tiene que ser reemplazar por completo un sistema aerocomercial que nos ha traído hasta acá”. Habló de un “cepo al turismo” y afirmó que Argentina tiene “la conectividad más baja de América Latina” y una “tasa sensiblemente más baja” de argentinos que vuelan.

Rolandi enfatizó sobre “el déficit crónico que Aerolíneas presentó desde el momento de su reestatización” y el “avasallamiento que la dirigencia de Aerolíneas Argentinas realizó sobre todo el sector”. El vicejefe de Gabinete apuntó que “desde 2008 todos los argentinos le transferimos a Aerolíneas más de 8 mil millones de dólares”.

Aerolíneas Argentinas: ¿Un gigante a la deriva?

El funcionario puso como ejemplo luego que American Airlines tiene un costo de “7 mil millones de dólares” y “opera 970 aviones”. “Nosotros en Aerolíneas Argentinas tenemos 80 aviones. ¿Dónde están los 900 aviones que faltan? Perdimos 900 aviones”, resaltó.

¿Habrá más paros tras el plenario?

La duda es si el avance privatizador generará más medidas de fuerza, algo que en el oficialismo ven más como una ventaja que como un problema. "A nosotros no nos va a perjudicar. Los gremios saben que la situación no da para más. Que lo hagan y paguen las consecuencias de dejar a miles de pasajeros varados", dijeron a PERFIL.

Del otro lado del mostrador, el titular del gremio de pilotos, Pablo Biró dijo a radio Splendid: "Nos estamos manifestando pacíficamente. Todavía no me he juntado con un montón de organizaciones hermanas que vinieron a apoyar. El gobierno politizó el tema y tomó de rehenes a los pasajeros. El culpable es el Gobierno".

