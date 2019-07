Revelan macabros detalles del crimen del nene de 12 años en Santa Fe

Esta semana se conocieron los detalles de la autopsia al cuerpo de Diego Martín Román, el nene de 12 años que fue hallado muerto en un descampado en la localidad santafesina de Recreo el pasado viernes 5 de julio. Los análisis preliminares sostienen que fue apuñalado al menos 30 veces y que, además, intentaron descuartizarlo.

Las pericias médicas se hicieron en primera instancia por el profesional de la repartición policial y luego por forenses de la morgue judicial santafesina. Los estudios determinaron que además de las 30 puñaladas recibidas, el cuerpo de Román presentaba lesiones cortes punzocortantes que son compatibles con un intento de descuartizamiento, según consignó el medio local Uno Santa Fe.

En ese sentido, se indica que "los cortes en las coyunturas de las piernas y de los brazos tienen la características que fueron hechos por el o los asesinos para separar en distintas partes el cuerpo". Los profesionales a cargo también revelaron el cercenamiento de los genitales del menor.

El menor fue visto por última vez el miércoles 3 de julio por la mañana, cuando salió de su casa para ir a la escuela. Su cuerpo fue hallado la noche del día siguiente por el vicepresidente del Club en donde jugaba al fútbol. Para los investigadores, el crimen fue cometido en un lugar y luego trasladado a ese cañaveral.

Interna familiar. Al conocerse el fatal desenlace de la búsqueda, la madre del nene apuntó hacia su exmarido y la nueva pareja de éste por el hecho. "Dieguito tenía golpes y moretones por todo el cuerpo. Él no pudo llegar ahí solito”, manifestó la mujer, de nombre María, al medio local Aire Digital de Santa Fe.

En ese marco, agregó: "Voy a hacer justicia por mi hijo” y adelantó que va a denunciar “a la madrastra por golpes”. La madre del nene relató que cuando se separó de su esposo, él se llevó a los cuatro hijos a vivir con su nueva mujer.

”No tengo comunicación desde que me separé de su padre; él me incomunicó totalmente, siempre me amenazó con que no me acercara. Cada vez que venía a Recreo yo iba a la canchita del barrio, ahí veía a Diego, él se acercaba a mí pero no me hablaba. Tenía miedo de la reacción de su padre que los tenía amenazados”, expresó. Ycompletó: “Ni siquiera el padre me contó que lo encontraron muerto, me enteré por mis hermanas. Yo voy a hacer justicia por mi hijo, así tenga que hacer justicia por mano propia”.

Yo voy a hacer justicia por mi hijo, así tenga que hacer justicia por mano propia, dijo la madre del niño

Avance en la investigación. Para intentar determinar lo ocurrido con el chico, se realizaron una serie de allanamientos en Recreo, donde se secuestró evidencia probatoria.

Pedido de justicia. Familiares y amigos de Román se congregaron el domingo 7 de julio en la Escuela 1338 Com Caia y marcharon hacia el campo en que fue encontrado el menor. Allí pidieron que se esclarezca el hecho.

F.D.S./F.F.