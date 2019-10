El Servicio Penitenciario desmintió a Nahir Galarza: no está embarazada

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos salió al cruce de las declaraciones de Nahir Galarza, la joven que fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo en 2017, y desmintió que esté embarazada.

"Le realizaron los estudios pertinentes en la unidad de ginecología y en el Hospital Materno Infantil San Roque y dieron negativos", dijeron fuentes penitenciarias, según informó la agencia de noticias NA.

Nahir había revelado en una entrevista exclusiva al sitio Ahora, que estaba embarazada de 20 semanas. "Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", había dicho la joven.

El caso Nahir Galarza: ¿Quién es esta chica?

"Mi idea era seguir esperando y aguantar lo que más pudiera, más que nada por este miedo, pero ahora no me quedó otra. Supongo que va a ser un escándalo cuando se entere todo el mundo, con sus críticas y sus opiniones, también quería evitar eso", contó.

Ante la pregunta sobre quién es el padre del presunto bebé, Nahir se mostró dubitativa y respondió: "No sé quién es el padre, no lo puedo confirmar porque no estoy segura".

Ahora, los directivos de la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal analizan qué sanción le corresponderá a Nahir por sus dichos.

El asesinato de Pastorizzo. El joven fue asesinado en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017, en la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredon, barrio Tomás de Rocamora, de Gualeguaychú al recibir dos disparos de arma de fuego por parte de Nahir. El cadáver fue encontrado en el suelo, al lado de su moto, sin que se adviertan señales que indicaran que haya habido n robo. Poco antes de ser asesinado estaba llevando a Galarza, quien después recorrió a pie unas 20 cuadras hasta su casa y se fue a dormir. Después de que el cadáver de Pastorizzo fuese encontrado por la mañana, Nahir publicó en sus redes sociales una foto de ella junto a Fernando con este texto, que sería determinante para su condena: "5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel".

Dan a conocer videos inéditos de Nahir Galarza a horas del crimen de Pastorizzo

En horas de la mañana del día siguiente reconoció la autoría del hecho a sus padres primero y ante las autoridades después; dijo que le había disparado con el arma reglamentaria de su padre, una pistola 9 milímetros, que había llevado con ella. Primero le tiró por la espalda y después en el pecho.​ En un video obtenido por la policía a partir de una cámara de seguridad privada, se veía a una persona de contextura muy similar a Galarza caminando a las 05:22 de la madrugada, a tan solo seis cuadras de donde fue encontrado el cadáver de Pastorizzo.​ Para el fiscal el video era una pieza clave que situaría a Galarza en la escena del crimen, aunque la familia de la acusada negó que la persona que se ve en las imágenes sea ella.

Nahir fue condenada en primera instancia a prisión perpetua el 3 de julio de 2018, tras ser encontrada culpable de homicidio agravado.