Nahir Galarza contó que está embarazada de 5 meses

Nahir Galarza, alojada en la Unidad Penal Nº 6 de Concepción Arenal, confirmó que está embarazada de cinco meses, y reveló que el jueves 17 de octubre sufrió una fuerte pérdida, lo que la obligó a contarlo.

"Estoy embarazada de cinco meses. Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", relató Galarza al portal AHORA. La joven cumple la pena de prisión perpetua en la cárcel de mujeres de Paraná, por el asesinato de Fernando Pastorizzo, que ocurrió en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017.

Según consignó el medio local, es la segunda vez que Galarza tiene pérdidas, pero en esta oportunidad la gravedad fue mayor y fue lo que la llevó a contar que cursaba un embarazo de 5 meses, que intentó ocultar por miedo a que la envíen al Pabellón de Madres porque según dijo, cuando pasa por el lugar las mujeres la agreden.

Nahir compartió fotos en Facebook el 25 de septiembre pasado, junto a una amiga del penal. Fue sancionada y enviada a un calabozo de castigo.

En la entrevista contó además que evitó que se conociera que estaba esperando un hijo por las críticas que recibiría de la opinión pública. "Mi idea era seguir esperando y aguantar lo que más pudiera, más que nada por este miedo, pero ahora no me quedó otra. Supongo que va a ser un escándalo cuando se entere todo el mundo, con sus críticas y sus opiniones, también quería evitar eso", dijo.

"Antes me criticaban o me decían cosas a mí, pero ahora hay una persona más. Me da lo mismo que opinen sobre mí porque ya estoy acostumbrada; en cambio, ahora tener a alguien más a quien cuidar es lo diferente", detalló la joven. Respecto a quién sería el padre de su hijo, sostuvo que "no lo puede confirmar porque no está segura", dado que no hay una única persona con la que estuvo viéndose.

Sobre la fecha en la que espera que nazca el bebé, contó que estima será en enero. "Deseo que pueda vivir fuera de este lugar, que sea feliz, que nunca tenga que pasar por nada de lo que yo viví", se sinceró.

Nahir Galarza fue sancionada y enviada a un calabozo por subir fotos a sus redes sociales

Nahir ya estaba embarazada cuando un mes atrás la enviaron a un calabozo de castigo por compartir fotos suyas junto a otra interna en la red social Facebook. "Cumpliendo la maldita condena", había publicado Galarza el 25 de septiembre. Las autoridades realizaron una requisa, y el procedimiento habría arrojado el hallazgo de dos teléfonos celulares dentro del pabellón donde las dos jóvenes se encuentran privadas de su libertad.

A.G./